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У медсестри, яка рятує атовців у Луцьку, – горе в родині: просять допомоги

У медсестри, яка рятує атовців у Луцьку, – горе в родині: просять допомоги
У чоловіка медсестри Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Тетяни Ордінат Миколи Ордіната виявили пухлину в голові. Тож родина звертається за допомогою до милосердних та небайдужих до чужого горя людей, аби врятувати чоловіка.

Про це повідомила у Facebook Тетяна Ордінат.

Аби мати шанс перемогти хворобу, розповідає жінка, потрібні немалі кошти – до ста тисяч гривень.

Таких грошей у родини звичайної медсестри немає.

"Якщо відійти від медичної термінології то сказати можна просто і зрозуміло: хвороба прогресує, і душе швидко. Навіть звичайній людині зрозуміло, що білі плями на фотознімку, який нижче, – це щось зайве...

Попри все, є надія, що можна побороти захворювання, тож мусимо просити Вас допомогти назбирати на лікування необхідну суму грошей.
Вдячні кожному і за молитовну підтримку важкохворого Миколи!", - написала жінка.

Картка ПриватБанку: 4731219116583364. Ордінат Тетяна В‘ячеславівна
(дружина)

У медсестри, яка рятує атовців у Луцьку, – горе в родині: просять допомоги
У медсестри, яка рятує атовців у Луцьку, – горе в родині: просять допомоги
У медсестри, яка рятує атовців у Луцьку, – горе в родині: просять допомоги
У медсестри, яка рятує атовців у Луцьку, – горе в родині: просять допомоги

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Теги: Микола Ордінат, допомога, рак
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