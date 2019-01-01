У медсестри, яка рятує атовців у Луцьку, – горе в родині: просять допомоги
Сьогодні, 18:59
У чоловіка медсестри Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Тетяни Ордінат Миколи Ордіната виявили пухлину в голові. Тож родина звертається за допомогою до милосердних та небайдужих до чужого горя людей, аби врятувати чоловіка.
Про це повідомила у Facebook Тетяна Ордінат.
Аби мати шанс перемогти хворобу, розповідає жінка, потрібні немалі кошти – до ста тисяч гривень.
Таких грошей у родини звичайної медсестри немає.
"Якщо відійти від медичної термінології то сказати можна просто і зрозуміло: хвороба прогресує, і душе швидко. Навіть звичайній людині зрозуміло, що білі плями на фотознімку, який нижче, – це щось зайве...
Попри все, є надія, що можна побороти захворювання, тож мусимо просити Вас допомогти назбирати на лікування необхідну суму грошей.
Вдячні кожному і за молитовну підтримку важкохворого Миколи!", - написала жінка.
Картка ПриватБанку: 4731219116583364. Ордінат Тетяна В‘ячеславівна
(дружина)
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Про це повідомила у Facebook Тетяна Ордінат.
Аби мати шанс перемогти хворобу, розповідає жінка, потрібні немалі кошти – до ста тисяч гривень.
Таких грошей у родини звичайної медсестри немає.
"Якщо відійти від медичної термінології то сказати можна просто і зрозуміло: хвороба прогресує, і душе швидко. Навіть звичайній людині зрозуміло, що білі плями на фотознімку, який нижче, – це щось зайве...
Попри все, є надія, що можна побороти захворювання, тож мусимо просити Вас допомогти назбирати на лікування необхідну суму грошей.
Вдячні кожному і за молитовну підтримку важкохворого Миколи!", - написала жінка.
Картка ПриватБанку: 4731219116583364. Ордінат Тетяна В‘ячеславівна
(дружина)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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