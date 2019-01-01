У медсестри, яка рятує атовців у Луцьку, – горе в родині: просять допомоги

У чоловіка медсестри Волинського обласного госпіталю ветеранів війнивиявили пухлину в голові. Тож родина звертається за допомогою до милосердних та небайдужих до чужого горя людей, аби врятувати чоловіка.Про це повідомила у Facebook Тетяна Ордінат.Аби мати шанс перемогти хворобу, розповідає жінка, потрібні немалі кошти – до ста тисяч гривень.Таких грошей у родини звичайної медсестри немає."Якщо відійти від медичної термінології то сказати можна просто і зрозуміло: хвороба прогресує, і душе швидко. Навіть звичайній людині зрозуміло, що білі плями на фотознімку, який нижче, – це щось зайве...Попри все, є надія, що можна побороти захворювання, тож мусимо просити Вас допомогти назбирати на лікування необхідну суму грошей.Вдячні кожному і за молитовну підтримку важкохворого Миколи!", - написала жінка.