«Волинь» на останній доданій хвилині забила гол у ворота «Руху»
Сьогодні, 19:24
Пропустивши на початку зустрічі, луцька «Волинь» тиснула на винниківський «Рух» протягом усього матчу, однак зуміла зрівняти рахунок лише на останній доданій хвилині – пенальті реалізував .
Бартулович
Матч 29 туру Першої ліги чемпіонату України з футболу відбувся 19 травня на стадіоні «Авангард», пишуть "Волинські новини".
У середині тижня в перенесеному матчі 24 туру «Волинь» не зуміла перестріляти суперника з середини турнірної таблиці – «Балкани» з селища Зоря на Одещині: рахунок у матчі відкрили волиняни, однак за хвилину господарі зрівняли його. А на початку другого тайму сценарій повторився, щоправда навпаки – тепер вперед вийшли господарі, а лучани відігралися за хвилину. «Хрестоносці» мали достатньо часу, аби вирвати перемогу, однак, на жаль, не зуміли це зробити.
А тим часом «Колос», який лучани перемогли в 27 турі, скористався осічкою лучан та вирвався на друге місце, адже ковалівці отримали три очки за технічну над «Зіркою», яка знялася з чемпіонату.
Сьогодні ж «хрестоносці» у домашніх стінах мали приймати «Рух» з Винників, натомість найближчий переслідувач «Металіст 1925» мав зіграти з «Інгульцем», який в середу поступився «Шахтарю» у фіналі Кубка України. До того ж харків’яни отримали три очки за технічну перемогу над «Зіркою», яка знялася з чемпіонату, - таким чином вони зрівнялися за очками з лучанами. Відповідно «Колос» поїхав в гості до чемпіона Першої ліги «Дніпра-1».
Відзначимо, що до стартового складу «Волині» повернулися дискваліфіковані у грі проти «Балкан» Карпенко та Бартулович, сюрпризом стало те, що місце у рамці лучан зайняв Неділько, а не Когут, також місце на лаві для запасних зайняв Горопевшек. Цікаво, що в «Руху» на лаві для запасних перебував екс-захисник лучан Роман Никитюк.
Перший тайм
Вже на першій хвилині Климчук вирвався на оперативний простір та міг відкривати рахунок, однак пробив у руки Недільку. Відзначимо, що гості активніше розпочали поєдинок, більше контролюючи м’яч. Зокрема, вдруге по воротах «Волині» пробивав Климчук – неточно. Натомість «хрестоносці» відповіли дальнім ударом Хагназарі – над перекладиною. Вже згодом «Волинь» організувала затяжну атаку після кутового, однак вона нічим не закінчилася.
А на 15 хвилині «Рух» відкрив рахунок у матчі: Бойчук, отримавши діагональну передачу від Вербного з глибини поля, зльоту розстріляв ворота Неділька – 0:1. Пропустивши швидкий гол, волиняни почали активніше перекочувати м’яч, намагаючись таким чином наблизитися до карного майданчика винниківців, і це не дивно, адже їх у сьогоднішньому матчі не влаштовувала навіть нічия. Зокрема, іранський легіонер «хрестоносців» Хагназарі продерся крізь захисників «Руху» та впав у штрафному суперників, однак свисток арбітра у цьому моменті промовчав.
Лучани продовжували тиснути на захист гостей – Кожанов на швидкості вривався до штрафної винниквців, але Денис не зумів завдати акцентованого удару по воротах Мисака. «Рух» натомість відповів контратакою після обрізки Цюпи, але Русин пробив прямо в руки Недільку після зміщення у центр.
Лучани продовжували тиснути на захист винниківців, однак до ударів справа не доходила. Лише Сімінін пробивав з-за меж карного майданчика після розіграшу кутового – дуже неточно пробив захисник.
На 39 хвилині з розвороту по воротах гостей завдавав удару Карпенко, але не надто потужним виявився удар форварда «Волині». У ці хвилини лучани почали гостріше атакувати, намагаючись зрівняти рахунок ще до перерви, однак гравцям «Волині» не вистачало завершального удару. А на 43 хвилині Климчук ледь не вирвався віч-на-віч з Недільком – страж воріт лучан вимушений був грати на випередження, вибиваючи м’яча.
Тож після першого тайму у рахунку вели гості, а лучанам потрібно було забивати двічі, щоб брати необхідні три очки.
Другий тайм
«Волинь» не стала розкачуватися після перерви і відразу ж почала притискати захист гостей до карного майданчика. На 53 хвилині Карпенко отримав м’яч та віддав на Кожанова, який, вирвавшись на оперативний простір, намагався поцілити у ближній кут воріт «Руху» – неточно.
Лучани продовжували нагнітати гру, однак до ударів справа не доходила, що зменшувало шанси «хрестоносців» на успіх у сьогоднішньому матчі. Зокрема, футболісти «Волині» почали використовувати ще одну зброю – навіси до штрафного, але й вони не приносили жодних дивідендів.
Тренерський штаб лучан вирішив посилити атаку:вже зазвичай на заміну вийшов Волошинович, помінявши Западню. Волиняни ніяк не могли переломити перебіг поєдинку, не допомогло це зробити навіть падіння Хагназарі у карному винниківців, адже суддя не повірив у акторські здібності іранця, продемонструвавши йому жовту за симуляцію
Також на поле у «хрестоносців» на останні 10 хвилин вийшов молодий Климець, а «Волинь» перебудувалася на гру в три захисники.
На 85 хвилині лучани заробили небезпечний штрафний, але Бартулович пробив зовсім невдало. Через три хвилини метрів з 30 пробивав Цюпа – Мисак парирував.
У додатковий час волиняни намагалися зрівняти рахунок, і на останній компенсованнійй хвилині арбітр поставив пенальті за фол гостей у власному штрафному. До м'яча підійшов Бартулович, пробивши прямо в дев'ятку та встановивши остаточний рахунок у зустрічі.
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Бартулович
Матч 29 туру Першої ліги чемпіонату України з футболу відбувся 19 травня на стадіоні «Авангард», пишуть "Волинські новини".
У середині тижня в перенесеному матчі 24 туру «Волинь» не зуміла перестріляти суперника з середини турнірної таблиці – «Балкани» з селища Зоря на Одещині: рахунок у матчі відкрили волиняни, однак за хвилину господарі зрівняли його. А на початку другого тайму сценарій повторився, щоправда навпаки – тепер вперед вийшли господарі, а лучани відігралися за хвилину. «Хрестоносці» мали достатньо часу, аби вирвати перемогу, однак, на жаль, не зуміли це зробити.
А тим часом «Колос», який лучани перемогли в 27 турі, скористався осічкою лучан та вирвався на друге місце, адже ковалівці отримали три очки за технічну над «Зіркою», яка знялася з чемпіонату.
Сьогодні ж «хрестоносці» у домашніх стінах мали приймати «Рух» з Винників, натомість найближчий переслідувач «Металіст 1925» мав зіграти з «Інгульцем», який в середу поступився «Шахтарю» у фіналі Кубка України. До того ж харків’яни отримали три очки за технічну перемогу над «Зіркою», яка знялася з чемпіонату, - таким чином вони зрівнялися за очками з лучанами. Відповідно «Колос» поїхав в гості до чемпіона Першої ліги «Дніпра-1».
Відзначимо, що до стартового складу «Волині» повернулися дискваліфіковані у грі проти «Балкан» Карпенко та Бартулович, сюрпризом стало те, що місце у рамці лучан зайняв Неділько, а не Когут, також місце на лаві для запасних зайняв Горопевшек. Цікаво, що в «Руху» на лаві для запасних перебував екс-захисник лучан Роман Никитюк.
Перший тайм
Вже на першій хвилині Климчук вирвався на оперативний простір та міг відкривати рахунок, однак пробив у руки Недільку. Відзначимо, що гості активніше розпочали поєдинок, більше контролюючи м’яч. Зокрема, вдруге по воротах «Волині» пробивав Климчук – неточно. Натомість «хрестоносці» відповіли дальнім ударом Хагназарі – над перекладиною. Вже згодом «Волинь» організувала затяжну атаку після кутового, однак вона нічим не закінчилася.
А на 15 хвилині «Рух» відкрив рахунок у матчі: Бойчук, отримавши діагональну передачу від Вербного з глибини поля, зльоту розстріляв ворота Неділька – 0:1. Пропустивши швидкий гол, волиняни почали активніше перекочувати м’яч, намагаючись таким чином наблизитися до карного майданчика винниківців, і це не дивно, адже їх у сьогоднішньому матчі не влаштовувала навіть нічия. Зокрема, іранський легіонер «хрестоносців» Хагназарі продерся крізь захисників «Руху» та впав у штрафному суперників, однак свисток арбітра у цьому моменті промовчав.
Лучани продовжували тиснути на захист гостей – Кожанов на швидкості вривався до штрафної винниквців, але Денис не зумів завдати акцентованого удару по воротах Мисака. «Рух» натомість відповів контратакою після обрізки Цюпи, але Русин пробив прямо в руки Недільку після зміщення у центр.
Лучани продовжували тиснути на захист винниківців, однак до ударів справа не доходила. Лише Сімінін пробивав з-за меж карного майданчика після розіграшу кутового – дуже неточно пробив захисник.
На 39 хвилині з розвороту по воротах гостей завдавав удару Карпенко, але не надто потужним виявився удар форварда «Волині». У ці хвилини лучани почали гостріше атакувати, намагаючись зрівняти рахунок ще до перерви, однак гравцям «Волині» не вистачало завершального удару. А на 43 хвилині Климчук ледь не вирвався віч-на-віч з Недільком – страж воріт лучан вимушений був грати на випередження, вибиваючи м’яча.
Тож після першого тайму у рахунку вели гості, а лучанам потрібно було забивати двічі, щоб брати необхідні три очки.
Другий тайм
«Волинь» не стала розкачуватися після перерви і відразу ж почала притискати захист гостей до карного майданчика. На 53 хвилині Карпенко отримав м’яч та віддав на Кожанова, який, вирвавшись на оперативний простір, намагався поцілити у ближній кут воріт «Руху» – неточно.
Лучани продовжували нагнітати гру, однак до ударів справа не доходила, що зменшувало шанси «хрестоносців» на успіх у сьогоднішньому матчі. Зокрема, футболісти «Волині» почали використовувати ще одну зброю – навіси до штрафного, але й вони не приносили жодних дивідендів.
Тренерський штаб лучан вирішив посилити атаку:вже зазвичай на заміну вийшов Волошинович, помінявши Западню. Волиняни ніяк не могли переломити перебіг поєдинку, не допомогло це зробити навіть падіння Хагназарі у карному винниківців, адже суддя не повірив у акторські здібності іранця, продемонструвавши йому жовту за симуляцію
Також на поле у «хрестоносців» на останні 10 хвилин вийшов молодий Климець, а «Волинь» перебудувалася на гру в три захисники.
На 85 хвилині лучани заробили небезпечний штрафний, але Бартулович пробив зовсім невдало. Через три хвилини метрів з 30 пробивав Цюпа – Мисак парирував.
У додатковий час волиняни намагалися зрівняти рахунок, і на останній компенсованнійй хвилині арбітр поставив пенальті за фол гостей у власному штрафному. До м'яча підійшов Бартулович, пробивши прямо в дев'ятку та встановивши остаточний рахунок у зустрічі.
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