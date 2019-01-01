«Волинь» на останній доданій хвилині забила гол у ворота «Руху»



Бартулович

Матч 29 туру Першої ліги чемпіонату України з футболу відбувся 19 травня на стадіоні «Авангард», пишуть "



У середині тижня в перенесеному матчі 24 туру «Волинь» не зуміла перестріляти суперника з середини турнірної таблиці – «Балкани» з селища Зоря на Одещині: рахунок у матчі відкрили волиняни, однак за хвилину господарі зрівняли його. А на початку другого тайму сценарій повторився, щоправда навпаки – тепер вперед вийшли господарі, а лучани відігралися за хвилину. «Хрестоносці» мали достатньо часу, аби вирвати перемогу, однак, на жаль, не зуміли це зробити.



А тим часом «Колос», який лучани перемогли в 27 турі, скористався осічкою лучан та вирвався на друге місце, адже ковалівці отримали три очки за технічну над «Зіркою», яка знялася з чемпіонату.



Сьогодні ж «хрестоносці» у домашніх стінах мали приймати «Рух» з Винників, натомість найближчий переслідувач «Металіст 1925» мав зіграти з «Інгульцем», який в середу поступився «Шахтарю» у фіналі Кубка України. До того ж харків’яни отримали три очки за технічну перемогу над «Зіркою», яка знялася з чемпіонату, - таким чином вони зрівнялися за очками з лучанами. Відповідно «Колос» поїхав в гості до чемпіона Першої ліги «Дніпра-1».



Відзначимо, що до стартового складу «Волині» повернулися дискваліфіковані у грі проти «Балкан» Карпенко та Бартулович, сюрпризом стало те, що місце у рамці лучан зайняв Неділько, а не Когут, також місце на лаві для запасних зайняв Горопевшек. Цікаво, що в «Руху» на лаві для запасних перебував екс-захисник лучан Роман Никитюк.



Перший тайм



Вже на першій хвилині Климчук вирвався на оперативний простір та міг відкривати рахунок, однак пробив у руки Недільку. Відзначимо, що гості активніше розпочали поєдинок, більше контролюючи м’яч. Зокрема, вдруге по воротах «Волині» пробивав Климчук – неточно. Натомість «хрестоносці» відповіли дальнім ударом Хагназарі – над перекладиною. Вже згодом «Волинь» організувала затяжну атаку після кутового, однак вона нічим не закінчилася.



А на 15 хвилині «Рух» відкрив рахунок у матчі: Бойчук, отримавши діагональну передачу від Вербного з глибини поля, зльоту розстріляв ворота Неділька – 0:1. Пропустивши швидкий гол, волиняни почали активніше перекочувати м’яч, намагаючись таким чином наблизитися до карного майданчика винниківців, і це не дивно, адже їх у сьогоднішньому матчі не влаштовувала навіть нічия. Зокрема, іранський легіонер «хрестоносців» Хагназарі продерся крізь захисників «Руху» та впав у штрафному суперників, однак свисток арбітра у цьому моменті промовчав.



Лучани продовжували тиснути на захист гостей – Кожанов на швидкості вривався до штрафної винниквців, але Денис не зумів завдати акцентованого удару по воротах Мисака. «Рух» натомість відповів контратакою після обрізки Цюпи, але Русин пробив прямо в руки Недільку після зміщення у центр.



Лучани продовжували тиснути на захист винниківців, однак до ударів справа не доходила. Лише Сімінін пробивав з-за меж карного майданчика після розіграшу кутового – дуже неточно пробив захисник.



На 39 хвилині з розвороту по воротах гостей завдавав удару Карпенко, але не надто потужним виявився удар форварда «Волині». У ці хвилини лучани почали гостріше атакувати, намагаючись зрівняти рахунок ще до перерви, однак гравцям «Волині» не вистачало завершального удару. А на 43 хвилині Климчук ледь не вирвався віч-на-віч з Недільком – страж воріт лучан вимушений був грати на випередження, вибиваючи м’яча.



Тож після першого тайму у рахунку вели гості, а лучанам потрібно було забивати двічі, щоб брати необхідні три очки.



Другий тайм



«Волинь» не стала розкачуватися після перерви і відразу ж почала притискати захист гостей до карного майданчика. На 53 хвилині Карпенко отримав м’яч та віддав на Кожанова, який, вирвавшись на оперативний простір, намагався поцілити у ближній кут воріт «Руху» – неточно.



Лучани продовжували нагнітати гру, однак до ударів справа не доходила, що зменшувало шанси «хрестоносців» на успіх у сьогоднішньому матчі. Зокрема, футболісти «Волині» почали використовувати ще одну зброю – навіси до штрафного, але й вони не приносили жодних дивідендів.



Тренерський штаб лучан вирішив посилити атаку:вже зазвичай на заміну вийшов Волошинович, помінявши Западню. Волиняни ніяк не могли переломити перебіг поєдинку, не допомогло це зробити навіть падіння Хагназарі у карному винниківців, адже суддя не повірив у акторські здібності іранця, продемонструвавши йому жовту за симуляцію



Також на поле у «хрестоносців» на останні 10 хвилин вийшов молодий Климець, а «Волинь» перебудувалася на гру в три захисники.



На 85 хвилині лучани заробили небезпечний штрафний, але Бартулович пробив зовсім невдало. Через три хвилини метрів з 30 пробивав Цюпа – Мисак парирував.



У додатковий час волиняни намагалися зрівняти рахунок, і на останній компенсованнійй хвилині арбітр поставив пенальті за фол гостей у власному штрафному. До м'яча підійшов Бартулович, пробивши прямо в дев'ятку та встановивши остаточний рахунок у зустрічі.

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А на початку другого тайму сценарій повторився, щоправда навпаки – тепер вперед вийшли господарі, а лучани відігралися за хвилину. «Хрестоносці» мали достатньо часу, аби вирвати перемогу, однак, на жаль, не зуміли це зробити.А тим часом «Колос», який лучани перемогли в 27 турі, скористався осічкою лучан та вирвався на друге місце, адже ковалівці отримали три очки за технічну над «Зіркою», яка знялася з чемпіонату.Сьогодні ж «хрестоносці» у домашніх стінах мали приймати «Рух» з Винників, натомість найближчий переслідувач «Металіст 1925» мав зіграти з «Інгульцем», який в середу поступився «Шахтарю» у фіналі Кубка України. До того ж харків’яни отримали три очки за технічну перемогу над «Зіркою», яка знялася з чемпіонату, - таким чином вони зрівнялися за очками з лучанами. Відповідно «Колос» поїхав в гості до чемпіона Першої ліги «Дніпра-1».Відзначимо, що до стартового складу «Волині» повернулися дискваліфіковані у грі проти «Балкан»та Бартулович, сюрпризом стало те, що місце у рамці лучан зайняв, а не Когут, також місце на лаві для запасних зайняв. Цікаво, що в «Руху» на лаві для запасних перебував екс-захисник лучанВже на першій хвилинівирвався на оперативний простір та міг відкривати рахунок, однак пробив у руки Недільку. Відзначимо, що гості активніше розпочали поєдинок, більше контролюючи м’яч. Зокрема, вдруге по воротах «Волині» пробивав Климчук – неточно. Натомість «хрестоносці» відповіли дальнім ударом Хагназарі – над перекладиною. Вже згодом «Волинь» організувала затяжну атаку після кутового, однак вона нічим не закінчилася.А на 15 хвилині «Рух» відкрив рахунок у матчі:, отримавши діагональну передачу від Вербного з глибини поля, зльоту розстріляв ворота Неділька – 0:1. Пропустивши швидкий гол, волиняни почали активніше перекочувати м’яч, намагаючись таким чином наблизитися до карного майданчика винниківців, і це не дивно, адже їх у сьогоднішньому матчі не влаштовувала навіть нічия. Зокрема, іранський легіонер «хрестоносців»продерся крізь захисників «Руху» та впав у штрафному суперників, однак свисток арбітра у цьому моменті промовчав.Лучани продовжували тиснути на захист гостей –на швидкості вривався до штрафної винниквців, але Денис не зумів завдати акцентованого удару по воротах. «Рух» натомість відповів контратакою після обрізки, але Русин пробив прямо в руки Недільку після зміщення у центр.Лучани продовжували тиснути на захист винниківців, однак до ударів справа не доходила. Лишепробивав з-за меж карного майданчика після розіграшу кутового – дуже неточно пробив захисник.На 39 хвилині з розвороту по воротах гостей завдавав удару, але не надто потужним виявився удар форварда «Волині». У ці хвилини лучани почали гостріше атакувати, намагаючись зрівняти рахунок ще до перерви, однак гравцям «Волині» не вистачало завершального удару. А на 43 хвилині Климчук ледь не вирвався віч-на-віч з Недільком – страж воріт лучан вимушений був грати на випередження, вибиваючи м’яча.Тож після першого тайму у рахунку вели гості, а лучанам потрібно було забивати двічі, щоб брати необхідні три очки.«Волинь» не стала розкачуватися після перерви і відразу ж почала притискати захист гостей до карного майданчика. На 53 хвилині Карпенко отримав м’яч та віддав на Кожанова, який, вирвавшись на оперативний простір, намагався поцілити у ближній кут воріт «Руху» – неточно.Лучани продовжували нагнітати гру, однак до ударів справа не доходила, що зменшувало шанси «хрестоносців» на успіх у сьогоднішньому матчі. Зокрема, футболісти «Волині» почали використовувати ще одну зброю – навіси до штрафного, але й вони не приносили жодних дивідендів.Тренерський штаб лучан вирішив посилити атаку:вже зазвичай на заміну вийшов Волошинович, помінявши Западню. Волиняни ніяк не могли переломити перебіг поєдинку, не допомогло це зробити навіть падіння Хагназарі у карному винниківців, адже суддя не повірив у акторські здібності іранця, продемонструвавши йому жовту за симуляціюТакож на поле у «хрестоносців» на останні 10 хвилин вийшов молодий Климець, а «Волинь» перебудувалася на гру в три захисники.На 85 хвилині лучани заробили небезпечний штрафний, але Бартулович пробив зовсім невдало. Через три хвилини метрів з 30 пробивав Цюпа – Мисак парирував.У додатковий час волиняни намагалися зрівняти рахунок, і на останній компенсованнійй хвилині арбітр поставив пенальті за фол гостей у власному штрафному. До м'яча підійшов Бартулович, пробивши прямо в дев'ятку та встановивши остаточний рахунок у зустрічі.

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