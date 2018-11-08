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Голова Рівненської ОДА подав у відставку. ВІДЕО

Голова Рівненської ОДА подав у відставку. ВІДЕО
Очільник Рівненщини Олексій Муляренко сьогодні, 19 травня написав заяву на звільнення з посади голови Рівненської ОДА. Відповідне прохання він подав Президенту України Петру Порошенку.

Про це Муляренко повідомив у себе на особистій сторінці у Facebook.

«Більше трьох років маю за честь очолювати одну з найкращих областей України! Робота на посаді голови Рівненської ОДА завжди для мене була відповідальною, дуже насиченою на події але при цьому надзвичайно цікавою. Цей виклик мотивував постійно зростати мене, нашу команду і всю область. Децентралізація, енергоефективність, НУШ, НОП, інклюзивна освіта, ДФРР, реформа медицини, Дорожній фонд, «митний експеримент», сотні будівництв одночасно – з усім цим довелось зіткнутись вперше й перетворювати абстрактні поняття в реальні дії», – зазначив керівник області.

Голова ОДА подякував Президенту України Петру Порошенко за довіру і підтримку. Каже, що вона для Рівненщини дійсно відчувалась, а область показала себе ефективно.

Олексій Муляренко висловив сподівання, що новий Президент у найкоротші терміни визначиться із кандидатурою майбутнього очільника Рівненської облдержадміністрації і якнайшвидше забезпечить процес його призначення.

А ще заявив про готовність допомогти своєму наступнику.

«…Наша команда готова максимально допомогати в усьому, що стосується розвитку Рівненщини, аби спокійно передати справи і область продовжувала рухатися вперед», – каже Муляренко.

Також, він подякував усім за допомогу та підтримку.

«Дякую неймовірним людям поруч, разом з вами я готовий рухатись далі і зробити ще багато гарних справ для Рівненщини та України!», – підкреслив у своєму зверненні Олексій Муляренко.


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Теги: Олексій Муляренко, Рівненська ОДА, відставка
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