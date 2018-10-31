Луцькі муніципали наводили лад на авторинку

Інспектори з паркування департаменту муніципальної варти 19 травня наводили лад з автомобілями на території та поблизу місцевого авторинку.Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у Facebook.Інфспектори з паркування зазначають, що значна частина власників автівок, які приїжджають на Луцький авторинок паркуються за його межами, порушують при цьому ряд вимог правил дорожнього руху, зокрема стають на перехресті, пішохідних переходах та в зоні дії знаку, де зупинка заборонена.Сьогодні інспектори з паркування лише попереджали водіїв порушників, а вже в четвер виноситимуть на них постанови та накладатимуть штрафи.Додатково повідомляють:- порушення правил зупинки, стоянки - ч.1ст. 122 КУпАП - штраф 255 грн.- порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху - ч.3 ст. 122 КУпАП - штраф 510 грн.