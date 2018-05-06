На півмарафоні у Ковелі буде дитячий забіг на роликах





Про це повідомляє прес-служба Ковельського півмарафону, - пише



1 червня у Міжнародний день дітей відбудеться «Ковельський півмарафон-2019». Захід, який в місті залізничників Ковелі вже став традиційним, збільшує коло прихильників: цьогоріч ще більше учасників з різних міст України та гостей із сусідніх держав.



Реєстрація на забіги триває тут: https://athletic-events.com/events/531



Спеціально для дітей в рамках «Ковельського півмарафону» відбудуться перегони на роликах (6, 7 км), дитячі пробіги на дистанції від 200 до 1400 метрів . Для учасників, які хочуть брати участь усією сім’єю діятимуть «Сімейний забіг» на 200 метрів та естафета «Тато, мама, я», під час якої кожен член сім’ї пробіжить про 500 метрів.



Відбудуться також пробіг мам із візочками (500 м), пробіг дітей з інвалідністю (200 метрів), заїзд спортсменів з інвалідністю на візках (6,7 км) та перегони лижероллерів (20 км).



Традиційно, змагатимуться за першість спортсмени у забігах на 7,7 км та 21 км (півмарафон).



Нагадаємо, цього року організатори Спортивний клуб «Ковель» відкрили нову дистанцію – забіг на 15 кілометрів.



Кожен учасник змагань головних забігів, який фінішує, отримає медаль учасника, диплом та можливість виграти цінні подарунки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкрили реєстрацію дитячих забігів на «Ковельському півмарафоні».Про це повідомляє прес-служба Ковельського півмарафону, - пише Район.Ковель. 1 червня у Міжнародний день дітей відбудеться «Ковельський півмарафон-2019». Захід, який в місті залізничників Ковелі вже став традиційним, збільшує коло прихильників: цьогоріч ще більше учасників з різних міст України та гостей із сусідніх держав.Реєстрація на забіги триває тут: https://athletic-events.com/events/531Спеціально для дітей в рамках «Ковельського півмарафону» відбудуться перегони на роликах (6, 7 км), дитячі пробіги на дистанції від 200 до 1400 метрів . Для учасників, які хочуть брати участь усією сім’єю діятимуть «Сімейний забіг» на 200 метрів та естафета «Тато, мама, я», під час якої кожен член сім’ї пробіжить про 500 метрів.Відбудуться також пробіг мам із візочками (500 м), пробіг дітей з інвалідністю (200 метрів), заїзд спортсменів з інвалідністю на візках (6,7 км) та перегони лижероллерів (20 км).Традиційно, змагатимуться за першість спортсмени у забігах на 7,7 км та 21 км (півмарафон).Нагадаємо, цього року організатори Спортивний клуб «Ковель» відкрили нову дистанцію – забіг на 15 кілометрів.Кожен учасник змагань головних забігів, який фінішує, отримає медаль учасника, диплом та можливість виграти цінні подарунки.

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