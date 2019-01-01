«Мокрі носики»: під час фестивалю знайшли господарів для 11 песиків. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Одразу 11 безпритульних песиків вдалося прилаштувати в родини під час фестивалю "Мокрі носики", який відбувся у Луцьку сьогодні, 19 травня.
Про це повідомляють на сторінці КП "Ласка" у facebook.
Нагадаємо, що фестиваль організували для того, щоб привернути увагу людей до братів наших менших та змінити культуру і ставлення до собак з вулиці.
Ідея проведення фестивалю, присвяченого безпритульним тваринам, виникла у однієї із організаторок першого в Луцьку майданчика для вигулу собак у сквері Героїв Майдану і Небесного Легіону – Анни Курнєвої. Це сталося після того, як вона відвідала фестивалі на таку ж тематику за кордоном.
Основна ідея фесту – зламати стереотип про безпородних та безпритульних собак та знайти нову родину для безпритульних песиків.
На фестивалі було представлено 20 собак, 11 з яких сьогодні поїхали уже не до притулку, а в нові родини.
Окрім тогона фестивалі діяла благодійна локація Мішок Добра, де небайдужі лучани мали змогу залишити подарунки для чотирилапих: корм, ліки чи гроші.
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Про це повідомляють на сторінці КП "Ласка" у facebook.
Нагадаємо, що фестиваль організували для того, щоб привернути увагу людей до братів наших менших та змінити культуру і ставлення до собак з вулиці.
Ідея проведення фестивалю, присвяченого безпритульним тваринам, виникла у однієї із організаторок першого в Луцьку майданчика для вигулу собак у сквері Героїв Майдану і Небесного Легіону – Анни Курнєвої. Це сталося після того, як вона відвідала фестивалі на таку ж тематику за кордоном.
Основна ідея фесту – зламати стереотип про безпородних та безпритульних собак та знайти нову родину для безпритульних песиків.
На фестивалі було представлено 20 собак, 11 з яких сьогодні поїхали уже не до притулку, а в нові родини.
Окрім тогона фестивалі діяла благодійна локація Мішок Добра, де небайдужі лучани мали змогу залишити подарунки для чотирилапих: корм, ліки чи гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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