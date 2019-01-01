вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Мокрі носики»: під час фестивалю знайшли господарів для 11 песиків. ФОТО

«Мокрі носики»: під час фестивалю знайшли господарів для 11 песиків. ФОТО
Одразу 11 безпритульних песиків вдалося прилаштувати в родини під час фестивалю "Мокрі носики", який відбувся у Луцьку сьогодні, 19 травня.

Про це повідомляють на сторінці КП "Ласка" у facebook.

Нагадаємо, що фестиваль організували для того, щоб привернути увагу людей до братів наших менших та змінити культуру і ставлення до собак з вулиці.

Ідея проведення фестивалю, присвяченого безпритульним тваринам, виникла у однієї із організаторок першого в Луцьку майданчика для вигулу собак у сквері Героїв Майдану і Небесного Легіону – Анни Курнєвої. Це сталося після того, як вона відвідала фестивалі на таку ж тематику за кордоном.

Основна ідея фесту – зламати стереотип про безпородних та безпритульних собак та знайти нову родину для безпритульних песиків.

На фестивалі було представлено 20 собак, 11 з яких сьогодні поїхали уже не до притулку, а в нові родини.
«Мокрі носики»: під час фестивалю знайшли господарів для 11 песиків. ФОТО

«Мокрі носики»: під час фестивалю знайшли господарів для 11 песиків. ФОТО




Окрім тогона фестивалі діяла благодійна локація Мішок Добра, де небайдужі лучани мали змогу залишити подарунки для чотирилапих: корм, ліки чи гроші.

«Мокрі носики»: під час фестивалю знайшли господарів для 11 песиків. ФОТО
«Мокрі носики»: під час фестивалю знайшли господарів для 11 песиків. ФОТО
«Мокрі носики»: під час фестивалю знайшли господарів для 11 песиків. ФОТО
«Мокрі носики»: під час фестивалю знайшли господарів для 11 песиків. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Мокрі носики, собаки, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Мокрі носики»: під час фестивалю знайшли господарів для 11 песиків. ФОТО
Сьогодні, 21:49
На півмарафоні у Ковелі буде дитячий забіг на роликах
Сьогодні, 21:20
Луцькі муніципали наводили лад на авторинку
Сьогодні, 20:35
«Обережно»: синоптик попередила про небезпечну погоду у понеділок, 20 травня
Сьогодні, 20:00
Голова Рівненської ОДА подав у відставку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:42
Схожі новини
У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак* У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
09 травень, 18:48
У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак* У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
05 квітень, 18:01
На площі біля луцького «Променя» відбудеться фестиваль безпритульних собак* На площі біля луцького «Променя» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
29 березень, 14:40
У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак. ПРОГРАМА У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак. ПРОГРАМА
16 травень, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Мокрі носики»: під час фестивалю знайшли господарів для 11 песиків. ФОТО
Сьогодні, 21:49
 0
На півмарафоні у Ковелі буде дитячий забіг на роликах
Сьогодні, 21:20
 0
Луцькі муніципали наводили лад на авторинку
Сьогодні, 20:35
 0
«Обережно»: синоптик попередила про небезпечну погоду у понеділок, 20 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Голова Рівненської ОДА подав у відставку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:42
 0
Медіа
відео
1/8