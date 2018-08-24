Волинські модниці 100 років тому. РЕТРОФОТО





Фото на своїй сторінці у Тетяна Яцечко-Блаженко.



Панянки у нарадяному образі гордо позують для фотографа. Світлини датують 1912 роком.



У коментарях під дописом користувачі соцмережі підмітили, що з трьох жінок у взутті лише одна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували ретросвітлини, на яких зображені жінки з Любешівщини.Фото на своїй сторінці у facebook оприлюднила волинська краєзнавицяПанянки у нарадяному образі гордо позують для фотографа. Світлини датують 1912 роком.У коментарях під дописом користувачі соцмережі підмітили, що з трьох жінок у взутті лише одна.

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