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Волинські модниці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Волинські модниці 100 років тому. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували ретросвітлини, на яких зображені жінки з Любешівщини.

Фото на своїй сторінці у facebook оприлюднила волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.

Панянки у нарадяному образі гордо позують для фотографа. Світлини датують 1912 роком.

У коментарях під дописом користувачі соцмережі підмітили, що з трьох жінок у взутті лише одна.

Волинські модниці 100 років тому. РЕТРОФОТО

Волинські модниці 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Любешів, модниці, ретрофото
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