Волинські модниці 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 22:26
У мережі опублікували ретросвітлини, на яких зображені жінки з Любешівщини.
Фото на своїй сторінці у facebook оприлюднила волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Панянки у нарадяному образі гордо позують для фотографа. Світлини датують 1912 роком.
У коментарях під дописом користувачі соцмережі підмітили, що з трьох жінок у взутті лише одна.
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Фото на своїй сторінці у facebook оприлюднила волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Панянки у нарадяному образі гордо позують для фотографа. Світлини датують 1912 роком.
У коментарях під дописом користувачі соцмережі підмітили, що з трьох жінок у взутті лише одна.
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