Через скандали з дружиною на Волині чоловік стрибнув з мосту





Про це повідомляє газета



Він неабияк налякав рідних. На щастя, все закінчилось добре. Чоловік заявив, що топитися і в думці не мав.



Мовляв, стрибнувши з висоти, сполоснувся від гніву й, наче нічого не сталося, пішов додому.

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