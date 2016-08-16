Через скандали з дружиною на Волині чоловік стрибнув з мосту
Сьогодні, 22:48
На Волині чоловік стрибнув з мосту в річку через сварку із дружиною.
Про це повідомляє газета "Волинь".
Він неабияк налякав рідних. На щастя, все закінчилось добре. Чоловік заявив, що топитися і в думці не мав.
Мовляв, стрибнувши з висоти, сполоснувся від гніву й, наче нічого не сталося, пішов додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє газета "Волинь".
Він неабияк налякав рідних. На щастя, все закінчилось добре. Чоловік заявив, що топитися і в думці не мав.
Мовляв, стрибнувши з висоти, сполоснувся від гніву й, наче нічого не сталося, пішов додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через скандали з дружиною на Волині чоловік стрибнув з мосту
Сьогодні, 22:48
Волинські модниці 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 22:26
На півмарафоні у Ковелі буде дитячий забіг на роликах
Сьогодні, 21:20