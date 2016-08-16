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Через скандали з дружиною на Волині чоловік стрибнув з мосту

Через скандали з дружиною на Волині чоловік стрибнув з мосту
На Волині чоловік стрибнув з мосту в річку через сварку із дружиною.

Про це повідомляє газета "Волинь".

Він неабияк налякав рідних. На щастя, все закінчилось добре. Чоловік заявив, що топитися і в думці не мав.

Мовляв, стрибнувши з висоти, сполоснувся від гніву й, наче нічого не сталося, пішов додому.

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Теги: сварка, дружина, міст
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