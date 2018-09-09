Калейдоскоп часу: Луцьк від радянських часів до сьогодення. ВІДЕО
Сьогодні, 23:34
Студія Nebo.Lutsk зробила добірку з архівних відео, які відзняли у Луцьку за часів Радянського Союзу і до наших днів.
Відеодобірку опублікували на YouTube-каналі Nebo.Lutsk.
"Луцьк - зміна епох.
Від епохи Радянського Союзу і до становлення незалежної України.
Історія рідного міста в найвизначніших подіях країни. Все це у новому відео-ролику від студії "Небо.Луцьк".
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Відеодобірку опублікували на YouTube-каналі Nebo.Lutsk.
"Луцьк - зміна епох.
Від епохи Радянського Союзу і до становлення незалежної України.
Історія рідного міста в найвизначніших подіях країни. Все це у новому відео-ролику від студії "Небо.Луцьк".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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