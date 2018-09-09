Калейдоскоп часу: Луцьк від радянських часів до сьогодення. ВІДЕО





Відеодобірку опублікували на YouTube-каналі



"Луцьк - зміна епох.



Від епохи Радянського Союзу і до становлення незалежної України.



Історія рідного міста в найвизначніших подіях країни. Все це у новому відео-ролику від студії "Небо.Луцьк".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студія Nebo.Lutsk зробила добірку з архівних відео, які відзняли у Луцьку за часів Радянського Союзу і до наших днів.Відеодобірку опублікували на YouTube-каналі Nebo.Lutsk "Луцьк - зміна епох.Від епохи Радянського Союзу і до становлення незалежної України.Історія рідного міста в найвизначніших подіях країни. Все це у новому відео-ролику від студії "Небо.Луцьк".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію