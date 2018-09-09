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Калейдоскоп часу: Луцьк від радянських часів до сьогодення. ВІДЕО

Калейдоскоп часу: Луцьк від радянських часів до сьогодення. ВІДЕО
Студія Nebo.Lutsk зробила добірку з архівних відео, які відзняли у Луцьку за часів Радянського Союзу і до наших днів.

Відеодобірку опублікували на YouTube-каналі Nebo.Lutsk.

"Луцьк - зміна епох.

Від епохи Радянського Союзу і до становлення незалежної України.

Історія рідного міста в найвизначніших подіях країни. Все це у новому відео-ролику від студії "Небо.Луцьк".


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Теги: Луцьк, відео, Радянський Союз
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