У школу на Волині завітав прокурор
Сьогодні, 03:12
Візит прокурора Луцької місцевої прокуратури Олександра Шпоти до учнів 7-9-х класів мав за мету провести з ними роз’яснювальну роботу.
Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Він поінформував про статистику злочинів, скоєних неповнолітніми, та розповів, яку вони несуть відповідальність за це.
Гість відповів на запитання учнів та вчителів. Зокрема, дітей і дорослих цікавило, де можна здобути юридичну освіту і скільки потрібно вчитися, де відбувають покарання неповнолітні, чи можуть батьки заплатити штраф за дітей, що скоїли правопорушення.
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Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Він поінформував про статистику злочинів, скоєних неповнолітніми, та розповів, яку вони несуть відповідальність за це.
Гість відповів на запитання учнів та вчителів. Зокрема, дітей і дорослих цікавило, де можна здобути юридичну освіту і скільки потрібно вчитися, де відбувають покарання неповнолітні, чи можуть батьки заплатити штраф за дітей, що скоїли правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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