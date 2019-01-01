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У школу на Волині завітав прокурор

У школу на Волині завітав прокурор
Візит прокурора Луцької місцевої прокуратури Олександра Шпоти до учнів 7-9-х класів мав за мету провести з ними роз’яснювальну роботу.

Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.

Він поінформував про статистику злочинів, скоєних неповнолітніми, та розповів, яку вони несуть відповідальність за це.

Гість відповів на запитання учнів та вчителів. Зокрема, дітей і дорослих цікавило, де можна здобути юридичну освіту і скільки потрібно вчитися, де відбувають покарання неповнолітні, чи можуть батьки заплатити штраф за дітей, що скоїли правопорушення.

У школу на Волині завітав прокурор

У школу на Волині завітав прокурор

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Теги: Воротнів, школа, прокурор
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