Поблизу лікарні на Волині оновлять парковку. ФОТО





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Як зазначив заступник міського голови Володимир Рожелюк, у місті вирішили оновити парковку поблизу лікарні через її поганий вигляд. Фінансування поки немає, роботи виконують у борг.





Наразі працівники вже закінчили знімати асфальт. Один із працівників розповів, що весь обсяг запланованих робіт обійдеться міськраді близько 1 мільйона. Та додають, що на виконання робіт їм знадобиться не більше місяця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підрядна організація ТЗОВ Луцька ДПМК уже розпочала підготовку. Замовником робіт стала Нововолинська міська рада.Про це інформує Нововолинськ.com.ua Як зазначив заступник міського голови, у місті вирішили оновити парковку поблизу лікарні через її поганий вигляд. Фінансування поки немає, роботи виконують у борг.Наразі працівники вже закінчили знімати асфальт. Один із працівників розповів, що весь обсяг запланованих робіт обійдеться міськраді близько 1 мільйона. Та додають, що на виконання робіт їм знадобиться не більше місяця.

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