Поблизу лікарні на Волині оновлять парковку. ФОТО
Сьогодні, 05:17
Підрядна організація ТЗОВ Луцька ДПМК уже розпочала підготовку. Замовником робіт стала Нововолинська міська рада.
Про це інформує Нововолинськ.com.ua.
Як зазначив заступник міського голови Володимир Рожелюк, у місті вирішили оновити парковку поблизу лікарні через її поганий вигляд. Фінансування поки немає, роботи виконують у борг.
Наразі працівники вже закінчили знімати асфальт. Один із працівників розповів, що весь обсяг запланованих робіт обійдеться міськраді близько 1 мільйона. Та додають, що на виконання робіт їм знадобиться не більше місяця.
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Про це інформує Нововолинськ.com.ua.
Як зазначив заступник міського голови Володимир Рожелюк, у місті вирішили оновити парковку поблизу лікарні через її поганий вигляд. Фінансування поки немає, роботи виконують у борг.
Наразі працівники вже закінчили знімати асфальт. Один із працівників розповів, що весь обсяг запланованих робіт обійдеться міськраді близько 1 мільйона. Та додають, що на виконання робіт їм знадобиться не більше місяця.
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