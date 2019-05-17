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Поблизу лікарні на Волині оновлять парковку. ФОТО

Поблизу лікарні на Волині оновлять парковку. ФОТО
Підрядна організація ТЗОВ Луцька ДПМК уже розпочала підготовку. Замовником робіт стала Нововолинська міська рада.

Про це інформує Нововолинськ.com.ua.

Як зазначив заступник міського голови Володимир Рожелюк, у місті вирішили оновити парковку поблизу лікарні через її поганий вигляд. Фінансування поки немає, роботи виконують у борг.

Поблизу лікарні на Волині оновлять парковку. ФОТО

Наразі працівники вже закінчили знімати асфальт. Один із працівників розповів, що весь обсяг запланованих робіт обійдеться міськраді близько 1 мільйона. Та додають, що на виконання робіт їм знадобиться не більше місяця.

Поблизу лікарні на Волині оновлять парковку. ФОТО
Поблизу лікарні на Волині оновлять парковку. ФОТО
Поблизу лікарні на Волині оновлять парковку. ФОТО

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Теги: парковка, лікарня, Нововолинськ
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