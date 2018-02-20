«Я зможу!» – у місті на Волині вперше проведуть спортивні змагання для діток з особливими потребами
Сьогодні, 00:21
Вперше в місті Ковелі для особливих діток проведуть змагання зі спортивного орієнтування "Я зможу!".
Заходи планувалися на 2 червня, проте організатори з певних причин змінили дату, - повідомляє КовельPost.
Тож запрошують дітей з особливими потребами взяти участь у змаганнях, які відбудуться у суботу, 25 травня. Початок о 12.30 год. біля фонтану у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
"Чекаємо діток з особливими потребами та їх батьків. Просимо не боятись труднощів, дистанція розроблена з урахуванням всіх потреб дітей з обмеженими можливостями. Якщо ви вийдете на старт, то в наших очах ви вже чемпіони!", - написала на сторінці Дитячого клубу туристів-рятувальників «Контур» його керівник Ірина Артемук.
Наразі триває нелегка підготовка до проведення змагань. Готуються призи та вирішуються організаційні питання.
Якщо маєте бажання допомогти коштами чи призами, або ж у якості волонтера, телефонуйте за номерами 095 892 21 32 (+вайбер), 098 609 38 67, або пишіть в особисті повідомлення чи в коментарі на сторінках у Фейсбук: Ірина Артемук (Irina Artemuk), ГО "Дитячий клуб туристів-рятувальників "КОНТУР".
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Заходи планувалися на 2 червня, проте організатори з певних причин змінили дату, - повідомляє КовельPost.
Тож запрошують дітей з особливими потребами взяти участь у змаганнях, які відбудуться у суботу, 25 травня. Початок о 12.30 год. біля фонтану у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
"Чекаємо діток з особливими потребами та їх батьків. Просимо не боятись труднощів, дистанція розроблена з урахуванням всіх потреб дітей з обмеженими можливостями. Якщо ви вийдете на старт, то в наших очах ви вже чемпіони!", - написала на сторінці Дитячого клубу туристів-рятувальників «Контур» його керівник Ірина Артемук.
Наразі триває нелегка підготовка до проведення змагань. Готуються призи та вирішуються організаційні питання.
Якщо маєте бажання допомогти коштами чи призами, або ж у якості волонтера, телефонуйте за номерами 095 892 21 32 (+вайбер), 098 609 38 67, або пишіть в особисті повідомлення чи в коментарі на сторінках у Фейсбук: Ірина Артемук (Irina Artemuk), ГО "Дитячий клуб туристів-рятувальників "КОНТУР".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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