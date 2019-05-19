вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нафанаїл оглянув, як прихильники УПЦ МП моляться у старій хатині. ФОТО

Нафанаїл оглянув, як прихильники УПЦ МП моляться у старій хатині. ФОТО
В неділю, 19 травня, керуючий Волинською єпархією УПЦ МП Нафанаїл побував у так званому домовому храмі православної громади Трьох Святителів у селі Тельчі, Колківського благочиння.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.

Нагадаємо, що частина громади, яка відмовилася переходити в ПЦУ і залишилася при УПЦ (МП), молитись ходить до будинку священика.

Про візит Нафанаїла до так званого домового храму на сайті Волинської єпархії УПЦ МП пишуть так:

"Майже чотири місяці минуло з тих страшних подій, коли храм було захоплено. Але християнський дух захопити не вдалось. Й нині, настоятель храму, священик Віталій Іванків продовжує звершувати богослужіння у домовому храмі та вести вірну православну громаду тернистим шляхом до спасіння.

Оглянувши “храмову хатинку”, владика підбадьорив настоятеля та прихожан, закликавши на них Боже благословення", - йдеться в дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нафанаїл, Тельчі, УПЦ ПМ, хата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Секта замолює гріхи імперії яка нищила українців
Відповісти
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, яким було волинське місто понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:31
«Вже не одна людина зламала ногу» – у Ковелі просять відремонтувати дорогу. ФОТО
Сьогодні, 08:11
Нафанаїл оглянув, як прихильники УПЦ МП моляться у старій хатині. ФОТО
Сьогодні, 07:27
На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. ФОТО
Сьогодні, 06:34
Поблизу лікарні на Волині оновлять парковку. ФОТО
Сьогодні, 05:17
Схожі новини
Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ
20 квітень, 00:23
У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО
12 березень, 03:30
В селі на Волині віряни УПЦ (МП) облаштували «церкву» у священика вдома. ФОТО В селі на Волині віряни УПЦ (МП) облаштували «церкву» у священика вдома. ФОТО
21 лютий, 01:35
УПЦ (МП) на Волині продовжує карати священиків за «ухилення в розкол» УПЦ (МП) на Волині продовжує карати священиків за «ухилення в розкол»
18 лютий, 09:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні відбуватиметься інавгурація Володимира Зеленського: деталі
Сьогодні, 08:46
 0
Показали, яким було волинське місто понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:31
 0
«Вже не одна людина зламала ногу» – у Ковелі просять відремонтувати дорогу. ФОТО
Сьогодні, 08:11
 0
Нафанаїл оглянув, як прихильники УПЦ МП моляться у старій хатині. ФОТО
Сьогодні, 07:27
 0
На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. ФОТО
Сьогодні, 06:34
 0
Медіа
відео
1/8