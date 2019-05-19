Нафанаїл оглянув, як прихильники УПЦ МП моляться у старій хатині. ФОТО
Сьогодні, 07:27
В неділю, 19 травня, керуючий Волинською єпархією УПЦ МП Нафанаїл побував у так званому домовому храмі православної громади Трьох Святителів у селі Тельчі, Колківського благочиння.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.
Нагадаємо, що частина громади, яка відмовилася переходити в ПЦУ і залишилася при УПЦ (МП), молитись ходить до будинку священика.
Про візит Нафанаїла до так званого домового храму на сайті Волинської єпархії УПЦ МП пишуть так:
"Майже чотири місяці минуло з тих страшних подій, коли храм було захоплено. Але християнський дух захопити не вдалось. Й нині, настоятель храму, священик Віталій Іванків продовжує звершувати богослужіння у домовому храмі та вести вірну православну громаду тернистим шляхом до спасіння.
Оглянувши “храмову хатинку”, владика підбадьорив настоятеля та прихожан, закликавши на них Боже благословення", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.
Нагадаємо, що частина громади, яка відмовилася переходити в ПЦУ і залишилася при УПЦ (МП), молитись ходить до будинку священика.
Про візит Нафанаїла до так званого домового храму на сайті Волинської єпархії УПЦ МП пишуть так:
"Майже чотири місяці минуло з тих страшних подій, коли храм було захоплено. Але християнський дух захопити не вдалось. Й нині, настоятель храму, священик Віталій Іванків продовжує звершувати богослужіння у домовому храмі та вести вірну православну громаду тернистим шляхом до спасіння.
Оглянувши “храмову хатинку”, владика підбадьорив настоятеля та прихожан, закликавши на них Боже благословення", - йдеться в дописі.
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Коментарі 1
Секта замолює гріхи імперії яка нищила українців
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