В селі під Луцьком школярі на перервах плетуть маскувальні сітки. ФОТО





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Основу під сітки та клаптики тканин відповідних кольорів привезли представники громадської організації «Волонтерський центр «Серце патріота». Сітки розмістили в спортзалі і учні різних класів та вчителі долучаються до справи.



Роботу виконують оперативно. Плетуть на перервах, уроках трудового навчання. Одну з трьох сіток волонтери планують забрати на передову.



І самі військові, і ті, хто возить їм необхідну допомогу на Схід, свідчать про те, що маскувальні сітки дуже потрібні на фронті. Ними бійці накривають свою зброю, транспорт, пункти спостереження, побутові об’єкти, щоб їх не було видно ворожим безпілотникам.



Заступник директора з виховної роботи Юлія Ющук розповіла, що шкільна родина вже не вперше плете та передає маскувальні сітки захисникам України.













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