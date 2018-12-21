вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В селі під Луцьком школярі на перервах плетуть маскувальні сітки. ФОТО

В селі під Луцьком школярі на перервах плетуть маскувальні сітки. ФОТО
Чергову допомогу воїнам на Схід України готують учні та педагоги Підгайцівського навчально-виховного комплексу. Третій день у закладі триває благодійна акція з плетіння маскувальних сіток.

Повідомляють на сайті Підгайцівської сільської ради.

Основу під сітки та клаптики тканин відповідних кольорів привезли представники громадської організації «Волонтерський центр «Серце патріота». Сітки розмістили в спортзалі і учні різних класів та вчителі долучаються до справи.

Роботу виконують оперативно. Плетуть на перервах, уроках трудового навчання. Одну з трьох сіток волонтери планують забрати на передову.

І самі військові, і ті, хто возить їм необхідну допомогу на Схід, свідчать про те, що маскувальні сітки дуже потрібні на фронті. Ними бійці накривають свою зброю, транспорт, пункти спостереження, побутові об’єкти, щоб їх не було видно ворожим безпілотникам.

Заступник директора з виховної роботи Юлія Ющук розповіла, що шкільна родина вже не вперше плете та передає маскувальні сітки захисникам України.

В селі під Луцьком школярі на перервах плетуть маскувальні сітки. ФОТО

В селі під Луцьком школярі на перервах плетуть маскувальні сітки. ФОТО

В селі під Луцьком школярі на перервах плетуть маскувальні сітки. ФОТО

В селі під Луцьком школярі на перервах плетуть маскувальні сітки. ФОТО

В селі під Луцьком школярі на перервах плетуть маскувальні сітки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Підгайці, НВК, школа, маскувальні сітки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні хочуть збільшити тривалість відпустки
Сьогодні, 02:13
В селі під Луцьком школярі на перервах плетуть маскувальні сітки. ФОТО
Сьогодні, 01:39
«Я зможу!» – у місті на Волині вперше проведуть спортивні змагання для діток з особливими потребами
Сьогодні, 00:21
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Калейдоскоп часу: Луцьк від радянських часів до сьогодення. ВІДЕО
19 травень, 23:34
Схожі новини
У сільській школі під Луцьком навчаються дітки з особливими потребами. ВІДЕО У сільській школі під Луцьком навчаються дітки з особливими потребами. ВІДЕО
21 грудень, 2018, 01:19
У школі під Луцьком діти навчатимуться за електронними підручниками У школі під Луцьком діти навчатимуться за електронними підручниками
19 грудень, 2018, 22:27
У луцьких школах і садках ремонтують санвузли. ФОТО У луцьких школах і садках ремонтують санвузли. ФОТО
18 травень, 01:26
Волинські школярі виручили понад півтисячі гривень від зібраної вторсировини Волинські школярі виручили понад півтисячі гривень від зібраної вторсировини
17 травень, 05:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні хочуть збільшити тривалість відпустки
Сьогодні, 02:13
 0
В селі під Луцьком школярі на перервах плетуть маскувальні сітки. ФОТО
Сьогодні, 01:39
 0
«Я зможу!» – у місті на Волині вперше проведуть спортивні змагання для діток з особливими потребами
Сьогодні, 00:21
 0
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Калейдоскоп часу: Луцьк від радянських часів до сьогодення. ВІДЕО
19 травень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8