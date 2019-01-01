На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. ФОТО





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Внаслідок вибуху значних пошкоджень зазнала підвісна стеля, вона обвалилася. На щастя, вибух не спричинив пожежі.



На момент інциденту всередині будівлі перебувало двоє дорослих та п’ятеро дітей, серед них двоє сусідських. Усіх доправили до лікарні. Після огляду медиків їх відпустили додому.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещасний випадок трапився 18 травня близько 17 год. у селі Джурин Чортківського району. Кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула.Повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області. Внаслідок вибуху значних пошкоджень зазнала підвісна стеля, вона обвалилася. На щастя, вибух не спричинив пожежі.На момент інциденту всередині будівлі перебувало двоє дорослих та п’ятеро дітей, серед них двоє сусідських. Усіх доправили до лікарні. Після огляду медиків їх відпустили додому.

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