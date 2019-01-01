вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. ФОТО

На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. ФОТО
Нещасний випадок трапився 18 травня близько 17 год. у селі Джурин Чортківського району. Кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула.

Повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Внаслідок вибуху значних пошкоджень зазнала підвісна стеля, вона обвалилася. На щастя, вибух не спричинив пожежі.

На момент інциденту всередині будівлі перебувало двоє дорослих та п’ятеро дітей, серед них двоє сусідських. Усіх доправили до лікарні. Після огляду медиків їх відпустили додому.

На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. ФОТО
На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. ФОТО
На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кульова блискавка, поліція, вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. ФОТО
Сьогодні, 06:34
Поблизу лікарні на Волині оновлять парковку. ФОТО
Сьогодні, 05:17
Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей
Сьогодні, 04:57
У школу на Волині завітав прокурор
Сьогодні, 03:12
В Україні хочуть збільшити тривалість відпустки
Сьогодні, 02:13
Схожі новини
Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей
Сьогодні, 04:57
У двір волинського депутата кинули гранату: деталі інциденту. ФОТО У двір волинського депутата кинули гранату: деталі інциденту. ФОТО
08 травень, 10:55
На Київщині у авто під час руху вибухнула граната – водій загинув На Київщині у авто під час руху вибухнула граната – водій загинув
07 квітень, 00:31
У Києві прогримів вибух, травмований чоловік. ВІДЕО У Києві прогримів вибух, травмований чоловік. ВІДЕО
20 березень, 06:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. ФОТО
Сьогодні, 06:34
 0
Поблизу лікарні на Волині оновлять парковку. ФОТО
Сьогодні, 05:17
 0
Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей
Сьогодні, 04:57
 0
У школу на Волині завітав прокурор
Сьогодні, 03:12
 0
В Україні хочуть збільшити тривалість відпустки
Сьогодні, 02:13
 0
Медіа
відео
1/8