Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей
Сьогодні, 04:57
У Харкові 18 травня, о 23.42, поблизу будинку на вулиці Двінській, 40, за попередніми даними, вибухнула граната.
Від отриманих поранень загинули 36-річний та 38-річний чоловіки, - пишуть Факти.
Ще одного потерпілого – 35-річного чоловіка – госпіталізовано з численними пораненнями голови та тулуба.
Наразі його стан задовільний.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Поліція встановлює всі обставини пригоди.
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Від отриманих поранень загинули 36-річний та 38-річний чоловіки, - пишуть Факти.
Ще одного потерпілого – 35-річного чоловіка – госпіталізовано з численними пораненнями голови та тулуба.
Наразі його стан задовільний.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Поліція встановлює всі обставини пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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