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Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей

Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей
У Харкові 18 травня, о 23.42, поблизу будинку на вулиці Двінській, 40, за попередніми даними, вибухнула граната.

Від отриманих поранень загинули 36-річний та 38-річний чоловіки, - пишуть Факти.

Ще одного потерпілого – 35-річного чоловіка – госпіталізовано з численними пораненнями голови та тулуба.

Наразі його стан задовільний.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліція встановлює всі обставини пригоди.

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Теги: граната, Харків, вибух, поліція
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