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Показали, яким було волинське місто понад сотню років тому. РЕТРОФОТО

Показали, яким було волинське місто понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Показали фотографії міста Горохів у 1917 році.

Світлини на своїй сторінці у Facebook опублікувала Тетяна Яцечко-Блаженко.

«Таким був Горохів на Волині у 1917 році», – йдеться у дописі.

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Показали, яким було волинське місто понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Показали, яким було волинське місто понад сотню років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, Волинь, Горохів
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