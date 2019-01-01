Показали, яким було волинське місто понад сотню років тому. РЕТРОФОТО





Світлини на своїй сторінці у Facebook опублікувала Тетяна Яцечко-Блаженко.



«Таким був Горохів на Волині у 1917 році», – йдеться у дописі.



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