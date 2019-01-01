Показали, яким було волинське місто понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:31
Показали фотографії міста Горохів у 1917 році.
Світлини на своїй сторінці у Facebook опублікувала Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Таким був Горохів на Волині у 1917 році», – йдеться у дописі.
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Світлини на своїй сторінці у Facebook опублікувала Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Таким був Горохів на Волині у 1917 році», – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинські модниці 100 років тому. РЕТРОФОТО
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Показали, яким було волинське місто понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:31