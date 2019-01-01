Сьогодні відбуватиметься інавгурація Володимира Зеленського: деталі





Про це пише



Відповідно до Конституції до присяги новообраного главу держави приводять на урочистому засіданні парламенту.



Основні процедурні моменти закріплені в Постанові ВР «Про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України» ще від 2004 року.



Головними процедурними моментами інавгурації є оголошення результатів виборів головою Центральної виборчої комісії та приведення до присяги новообраного президента головою Конституційного суду. Президент має виголосити текст присяги прописаний в Основному законі, тримаючи руку на Конституції України. На скільки відомо УНН, то під час інавгурації Зеленського будуть за традицією використовувати також Пересопницьке Євангеліє.



Також під час інавгурації використовуються зовнішні атрибути влади президента, а саме знак президента, гербова печатка та булава. Після цього Президент звертається до народу з трибуни ВР.



На інавгурації завжди присутні високоповажні гості. Цього разу також без них не обійдеться. Планується присутність усіх попередників Зеленського на головній посаді країни включаючи Петра Порошенка, але за виключенням Віктора Януковича. Також прийдуть урядовці.



Список іноземних гостей доволі довгий. За останньою інформацією буде не менше 60 представників іноземних країн, серед яких п’ятеро президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; Віце-президента Туреччини; Прем‘єр-міністра Молдови, главу парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єрів: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністрів: від США — енергетики, від Канади — оборони, від Франції — з питань Європи, від Польщі — Главу МЗС. Плюс понад 40 інших високих представників.



А ось російській стороні запрошення навіть не надсилали.



Делегацію США очолить міністр енергетики США Рік Перрі.



До складу делегації також увійшли:



спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер,

посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ в Раді Нацбезпеки США при президенті Александр Відман, в.о. заступника голови місії посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон.



По завершенні урочистого засідання ВР Зеленський, вже у статусі чинного глави держави, матиме ряд зустрічей з представниками інших країн.



Загалом сьогоднішній день для Володимира Зеленського формально виглядатиме так:



10:00-11:00 — Участь Президента України Володимира Зеленського в Урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові;



11:05-11:20 — Участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України, Маріїнський палац;



11:20-11:50 — Вітання Президентом України Володимиром Зеленським та пані Оленою Зеленською глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці;



12:00-13:30 — Участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на пост Президента України у Маріїнському палаці;



14:30-17:00 (орієнтовно) — Двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главами іноземних делегацій в Адміністрації Президента України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, як відбуватиметься інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського.Про це пише УНН Відповідно до Конституції до присяги новообраного главу держави приводять на урочистому засіданні парламенту.Основні процедурні моменти закріплені в Постанові ВР «Про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України» ще від 2004 року.Головними процедурними моментами інавгурації є оголошення результатів виборів головою Центральної виборчої комісії та приведення до присяги новообраного президента головою Конституційного суду. Президент має виголосити текст присяги прописаний в Основному законі, тримаючи руку на Конституції України. На скільки відомо УНН, то під час інавгурації Зеленського будуть за традицією використовувати також Пересопницьке Євангеліє.Також під час інавгурації використовуються зовнішні атрибути влади президента, а саме знак президента, гербова печатка та булава. Після цього Президент звертається до народу з трибуни ВР.На інавгурації завжди присутні високоповажні гості. Цього разу також без них не обійдеться. Планується присутність усіх попередників Зеленського на головній посаді країни включаючи, але за виключенням. Також прийдуть урядовці.Список іноземних гостей доволі довгий. За останньою інформацією буде не менше 60 представників іноземних країн, серед яких п’ятеро президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; Віце-президента Туреччини; Прем‘єр-міністра Молдови, главу парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єрів: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністрів: від США — енергетики, від Канади — оборони, від Франції — з питань Європи, від Польщі — Главу МЗС. Плюс понад 40 інших високих представників.А ось російській стороні запрошення навіть не надсилали.Делегацію США очолить міністр енергетики СШАДо складу делегації також увійшли:спецпредставник Держдепу США з питань Українипосол США в ЄС, директор департаменту Європейських справ в Раді Нацбезпеки США при президенті, в.о. заступника голови місії посольства США в УкраїніПо завершенні урочистого засідання ВР Зеленський, вже у статусі чинного глави держави, матиме ряд зустрічей з представниками інших країн.Загалом сьогоднішній день для Володимира Зеленського формально виглядатиме так:10:00-11:00 — Участь Президента України Володимира Зеленського в Урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові;11:05-11:20 — Участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України, Маріїнський палац;11:20-11:50 — Вітання Президентом України Володимиром Зеленським та паніглав іноземних делегацій у Маріїнському палаці;12:00-13:30 — Участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на пост Президента України у Маріїнському палаці;14:30-17:00 (орієнтовно) — Двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главами іноземних делегацій в Адміністрації Президента України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію