Курс валют у Луцьку на 20 травня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.179, а продаж - 26.504.
Євро при купівлі становить - 29.169, продажу - 29.722.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.564, продаж - 7.004.
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Євро при купівлі становить - 29.169, продажу - 29.722.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.564, продаж - 7.004.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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