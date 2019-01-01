Фестиваль «Мокрі носики» біля луцького «Променя»: як безпритульним пухнастикам шукали дім. ФОТО

У Луцьку вперше відбувся фестиваль безпритульних собак "Мокрі носики", організований розважальним центром «Промінь» та комунальним підприємством «Ласка».Подію, яку не оминули десятки лучан та гостей міста, організували у неділю, 19 травня, на площі біля РЦ "Промінь". Особливо "пухнастий" захід вподобали діти.Ідея проведення фестивалю, присвяченого безпритульним тваринам, виникла у однієї із організаторок першого в Луцьку майданчика для вигулу собак у сквері Героїв Майдану і Небесного Легіону –. Це сталося після того, як вона відвідала фестивалі на таку ж тематику за кордоном.Відтак, і в Луцьку вирішили зламати стереотипи щодо безпородних собак та знайти люблячу родину 20 песикам із КП "Ласка". На фестивалі "Мокрі носики" облаштували велику локацію з наметами, де можна було погладити пухнастиків, подружитися з ними і забрати вірного друга з собою додому. Усе, що потрібно було мати, - чисті наміри та документ, що посвідчує особу. Інформацію про характер та вподобання тваринок радо розповідали волонтери, за кожним із яких "закріпили" чотирилапого.Після дійства 11 "мокрих носиків" поїхали вже не до "Ласки", а в нові родини. Однак їх долею й надалі цікавитимуться працівники підприємства.За словами керівниці підприємства, усі тварини, яких відловлюють на вулицях, мають спеціальні чіпи. Їх фотографують і після цього світлини розміщують на сайті КП "Ласка", тож якщо хтось захоче прихистити песика, фото якого вподобав, він може приїхати безпосередньо на територію підприємства, що розташоване на Мамсурова в Луцьку.Окрім того, на фестивалі облаштували декілька локацій, де можна було поспілкуватися з ветеринаром, залишити кошти та їжу для чотирилапих, сфотографуватися на фоні тематичних фотозон, придбати hande-made вироби чи пройти цікавий майстер-клас. Також на "Мокрих носиках" діяла зона зі сценою, де розповідали про психологію собак, правила їх утримання, каністерапію, а також безпосередньо про роботу КП "Ласка".Усім, хто вніс свою лепту задля допомоги безпритульним песикам, дякували спеціальними наліпками, а також давали магніти з пухнастиками на згадку.