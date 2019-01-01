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На Волині «євробляха» влетіла у стіну будинку. ФОТО

На Волині «євробляха» влетіла у стіну будинку. ФОТО
У Камені-Каширському автомобіль влетів у будинок та пошкодив стіну.

Про це користувач Ігор Фарина повідомив у спільноті «АвтоАндони Луцька».

Зазначимо, що ДТП трапилась зранку 20 травня.

Автомобіль BMW на єврореєстрації, як і будинок, зазнав значних механічних ушкоджень.

Інцидент, як видно з фото, стався на вулиці Коніщука.

На Волині «євробляха» влетіла у стіну будинку. ФОТО
На Волині «євробляха» влетіла у стіну будинку. ФОТО
На Волині «євробляха» влетіла у стіну будинку. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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