На Волині «євробляха» влетіла у стіну будинку. ФОТО





Про це користувач Ігор Фарина повідомив у спільноті «АвтоАндони Луцька».



Зазначимо, що ДТП трапилась зранку 20 травня.



Автомобіль BMW на єврореєстрації, як і будинок, зазнав значних механічних ушкоджень.



Інцидент, як видно з фото, стався на вулиці Коніщука.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському автомобіль влетів у будинок та пошкодив стіну.Про це користувачповідомив у спільноті «АвтоАндони Луцька».Зазначимо, що ДТП трапилась зранку 20 травня.Автомобіль BMW на єврореєстрації, як і будинок, зазнав значних механічних ушкоджень.Інцидент, як видно з фото, стався на вулиці Коніщука.

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