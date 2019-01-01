На Волині «євробляха» влетіла у стіну будинку. ФОТО
Сьогодні, 09:35
У Камені-Каширському автомобіль влетів у будинок та пошкодив стіну.
Про це користувач Ігор Фарина повідомив у спільноті «АвтоАндони Луцька».
Зазначимо, що ДТП трапилась зранку 20 травня.
Автомобіль BMW на єврореєстрації, як і будинок, зазнав значних механічних ушкоджень.
Інцидент, як видно з фото, стався на вулиці Коніщука.
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Про це користувач Ігор Фарина повідомив у спільноті «АвтоАндони Луцька».
Зазначимо, що ДТП трапилась зранку 20 травня.
Автомобіль BMW на єврореєстрації, як і будинок, зазнав значних механічних ушкоджень.
Інцидент, як видно з фото, стався на вулиці Коніщука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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