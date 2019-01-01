Волинян попереджають про значні пориви вітру та шквали
Сьогодні, 10:11
На Волині синоптики прогнозують грози та вітряну погоду.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 20 травня у західних областях та на Вінниччині грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі.
На Волині оголошений перший рівень небезпеки (жовтий).
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 20 травня у західних областях та на Вінниччині грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі.
На Волині оголошений перший рівень небезпеки (жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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