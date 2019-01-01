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Волинян попереджають про значні пориви вітру та шквали

Волинян попереджають про значні пориви вітру та шквали
На Волині синоптики прогнозують грози та вітряну погоду.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

За даними УкрГідрометцентру, 20 травня у західних областях та на Вінниччині грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі.

На Волині оголошений перший рівень небезпеки (жовтий).

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Теги: погода, Волинь, прогноз
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