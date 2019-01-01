Волинян попереджають про значні пориви вітру та шквали





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



За даними УкрГідрометцентру, 20 травня у західних областях та на Вінниччині грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі.



На Волині оголошений перший рівень небезпеки (жовтий).

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