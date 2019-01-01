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У Луцьку горіла арт-інсталяція. ФОТО

У Луцьку горіла арт-інсталяція. ФОТО
У Луцьку на вулиці Лесі Українки горіла арт-інсталяція.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24».

Нагадаємо, до Великодні свят центральну пішохідну вулицю міста прикрасили арками, писанками та іншими декоративними елементами весняно-великодньої тематики.

Прикрасили вулицю 18 квітня. Металеві конструкції з оригінальними орнаментами, писанками та пташечками розмістили уздовж усієї пішохідної частини.

Так, днями спалахнула одна з арт-інсталяцій. Обгорілу конструкцію виявили вранці у понеділок, 20 травня.
У Луцьку горіла арт-інсталяція. ФОТО
У Луцьку горіла арт-інсталяція. ФОТО
У Луцьку горіла арт-інсталяція. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа
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