У Луцьку горіла арт-інсталяція. ФОТО





Про це повідомляє власкор інтернет-видання



Нагадаємо, до Великодні свят центральну пішохідну вулицю міста прикрасили арками, писанками та іншими декоративними елементами весняно-великодньої тематики.



Прикрасили вулицю 18 квітня. Металеві конструкції з оригінальними орнаментами, писанками та пташечками розмістили уздовж усієї пішохідної частини.



Так, днями спалахнула одна з арт-інсталяцій. Обгорілу конструкцію виявили вранці у понеділок, 20 травня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Лесі Українки горіла арт-інсталяція.Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24» Нагадаємо, до Великодні свят центральну пішохідну вулицю міста прикрасили арками, писанками та іншими декоративними елементами весняно-великодньої тематики.Прикрасили вулицю 18 квітня. Металеві конструкції з оригінальними орнаментами, писанками та пташечками розмістили уздовж усієї пішохідної частини.Так, днями спалахнула одна з арт-інсталяцій. Обгорілу конструкцію виявили вранці у понеділок, 20 травня.

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