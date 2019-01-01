Опублікували відео, яке зафіксувало хлопця з Ковеля перед зникненням: благають допомогти у пошуках

Ковельчанина1997 року народження, який зник 16 травня, станом на 20 травня не знайшли.Про це повідомив голова благодійного фонду «Позитивна взаємодія»Хлопецьпісля того, як поїхав на прогулянку на велосипеді червоного кольору з надписом COYOTE. Був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинсові штани, сині черевики. Він середнього зросту, з борідкою, рудий колір волосся.За інформацією Віктора Мовчана, 16 травня в Ковелі після обіду пішов проливний дощ. Володимир Бутмирчук виїхав з дому орієнтовно після 13год.00хв. якраз перед початком дощу. Завдякизнайшли відео, як перед зникненням юнак бере велосипед і вирушає на прогулянку.При собі Володимир не мав грошей і не мав мобільного телефону, не мав звички без попередження відлучатися з дому на довший чаc.Очевидці стверджують, що того злочасного дня орієнтовно 14год.00 хв. Бутмирчука Володимира помітили в мікрорайоні «Сільмаш» біля Загальноосвітньої школи №11-ліцей в місті Ковелі Волинської області.Востаннє зниклого юнака бачили 16 травня 2019 року поміж 14год.00хв.-15год.00хв. в районі вулиці Олексія Шума (колишня назва - «Боженка») і вулиці Окружної, недалеко від місця проживання в місті Ковелі Волинської області.Тож небайдужих благають не створвати і не поширювати чуток і неперевіреної інформації. Адже це шкодить пошуковим діям.Мешканців міста Ковеля просять перевірити записи записи з відеореєстраторів і відеокамер за 16 травня 2019 року з 12год.00 хв. до 23год.00 хв.«Якщо щось виявите, то буть ласка, повідомте нас чи поліцію», - пише Віктор Мовчан.Окрім того, просять допомогти розклеїти листівки-оголошення про розшук зниклого юнака, а також прочесати прилеглі території, закинуті довгобуди чи недобудовані об’єкти.«Мама юнака, як і вся родина, через пережиті сильні душевні хвилювання перебуває у важкому психо-емоційному стані однак БЛАГАЄ продовжити пошуки сина. Надія на повернення сина неушкодженим додому ще є», - написав Віктор Мовчан.Контактна особа –(брат зниклого юнака): тел. 063 461 19 90