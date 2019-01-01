Опублікували відео, яке зафіксувало хлопця з Ковеля перед зникненням: благають допомогти у пошуках
Сьогодні, 10:20
Ковельчанина Володимира Бутмирчука 1997 року народження, який зник 16 травня, станом на 20 травня не знайшли.
Про це повідомив голова благодійного фонду «Позитивна взаємодія» Віктор Мовчан.
Хлопець зник 16 травня (четвер) 2019 року в місті Ковелі після того, як поїхав на прогулянку на велосипеді червоного кольору з надписом COYOTE. Був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинсові штани, сині черевики. Він середнього зросту, з борідкою, рудий колір волосся.
За інформацією Віктора Мовчана, 16 травня в Ковелі після обіду пішов проливний дощ. Володимир Бутмирчук виїхав з дому орієнтовно після 13год.00хв. якраз перед початком дощу. Завдяки Вадиму Антонюку знайшли відео, як перед зникненням юнак бере велосипед і вирушає на прогулянку.
При собі Володимир не мав грошей і не мав мобільного телефону, не мав звички без попередження відлучатися з дому на довший чаc.
Очевидці стверджують, що того злочасного дня орієнтовно 14год.00 хв. Бутмирчука Володимира помітили в мікрорайоні «Сільмаш» біля Загальноосвітньої школи №11-ліцей в місті Ковелі Волинської області.
Востаннє зниклого юнака бачили 16 травня 2019 року поміж 14год.00хв.-15год.00хв. в районі вулиці Олексія Шума (колишня назва - «Боженка») і вулиці Окружної, недалеко від місця проживання в місті Ковелі Волинської області.
Тож небайдужих благають не створвати і не поширювати чуток і неперевіреної інформації. Адже це шкодить пошуковим діям.
Мешканців міста Ковеля просять перевірити записи записи з відеореєстраторів і відеокамер за 16 травня 2019 року з 12год.00 хв. до 23год.00 хв.
«Якщо щось виявите, то буть ласка, повідомте нас чи поліцію», - пише Віктор Мовчан.
Окрім того, просять допомогти розклеїти листівки-оголошення про розшук зниклого юнака, а також прочесати прилеглі території, закинуті довгобуди чи недобудовані об’єкти.
«Мама юнака Анастасія Бутмирчук, як і вся родина, через пережиті сильні душевні хвилювання перебуває у важкому психо-емоційному стані однак БЛАГАЄ продовжити пошуки сина. Надія на повернення сина неушкодженим додому ще є», - написав Віктор Мовчан.
Контактна особа – Едуард (брат зниклого юнака): тел. 063 461 19 90
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Про це повідомив голова благодійного фонду «Позитивна взаємодія» Віктор Мовчан.
Хлопець зник 16 травня (четвер) 2019 року в місті Ковелі після того, як поїхав на прогулянку на велосипеді червоного кольору з надписом COYOTE. Був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинсові штани, сині черевики. Він середнього зросту, з борідкою, рудий колір волосся.
За інформацією Віктора Мовчана, 16 травня в Ковелі після обіду пішов проливний дощ. Володимир Бутмирчук виїхав з дому орієнтовно після 13год.00хв. якраз перед початком дощу. Завдяки Вадиму Антонюку знайшли відео, як перед зникненням юнак бере велосипед і вирушає на прогулянку.
При собі Володимир не мав грошей і не мав мобільного телефону, не мав звички без попередження відлучатися з дому на довший чаc.
Очевидці стверджують, що того злочасного дня орієнтовно 14год.00 хв. Бутмирчука Володимира помітили в мікрорайоні «Сільмаш» біля Загальноосвітньої школи №11-ліцей в місті Ковелі Волинської області.
Востаннє зниклого юнака бачили 16 травня 2019 року поміж 14год.00хв.-15год.00хв. в районі вулиці Олексія Шума (колишня назва - «Боженка») і вулиці Окружної, недалеко від місця проживання в місті Ковелі Волинської області.
Тож небайдужих благають не створвати і не поширювати чуток і неперевіреної інформації. Адже це шкодить пошуковим діям.
Мешканців міста Ковеля просять перевірити записи записи з відеореєстраторів і відеокамер за 16 травня 2019 року з 12год.00 хв. до 23год.00 хв.
«Якщо щось виявите, то буть ласка, повідомте нас чи поліцію», - пише Віктор Мовчан.
Окрім того, просять допомогти розклеїти листівки-оголошення про розшук зниклого юнака, а також прочесати прилеглі території, закинуті довгобуди чи недобудовані об’єкти.
«Мама юнака Анастасія Бутмирчук, як і вся родина, через пережиті сильні душевні хвилювання перебуває у важкому психо-емоційному стані однак БЛАГАЄ продовжити пошуки сина. Надія на повернення сина неушкодженим додому ще є», - написав Віктор Мовчан.
Контактна особа – Едуард (брат зниклого юнака): тел. 063 461 19 90
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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