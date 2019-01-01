вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Опублікували відео, яке зафіксувало хлопця з Ковеля перед зникненням: благають допомогти у пошуках

Опублікували відео, яке зафіксувало хлопця з Ковеля перед зникненням: благають допомогти у пошуках
Ковельчанина Володимира Бутмирчука 1997 року народження, який зник 16 травня, станом на 20 травня не знайшли.

Про це повідомив голова благодійного фонду «Позитивна взаємодія» Віктор Мовчан.

Хлопець зник 16 травня (четвер) 2019 року в місті Ковелі після того, як поїхав на прогулянку на велосипеді червоного кольору з надписом COYOTE. Був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинсові штани, сині черевики. Він середнього зросту, з борідкою, рудий колір волосся.

За інформацією Віктора Мовчана, 16 травня в Ковелі після обіду пішов проливний дощ. Володимир Бутмирчук виїхав з дому орієнтовно після 13год.00хв. якраз перед початком дощу. Завдяки Вадиму Антонюку знайшли відео, як перед зникненням юнак бере велосипед і вирушає на прогулянку.

При собі Володимир не мав грошей і не мав мобільного телефону, не мав звички без попередження відлучатися з дому на довший чаc.
Очевидці стверджують, що того злочасного дня орієнтовно 14год.00 хв. Бутмирчука Володимира помітили в мікрорайоні «Сільмаш» біля Загальноосвітньої школи №11-ліцей в місті Ковелі Волинської області.

Востаннє зниклого юнака бачили 16 травня 2019 року поміж 14год.00хв.-15год.00хв. в районі вулиці Олексія Шума (колишня назва - «Боженка») і вулиці Окружної, недалеко від місця проживання в місті Ковелі Волинської області.

Тож небайдужих благають не створвати і не поширювати чуток і неперевіреної інформації. Адже це шкодить пошуковим діям.
Мешканців міста Ковеля просять перевірити записи записи з відеореєстраторів і відеокамер за 16 травня 2019 року з 12год.00 хв. до 23год.00 хв.

«Якщо щось виявите, то буть ласка, повідомте нас чи поліцію», - пише Віктор Мовчан.

Окрім того, просять допомогти розклеїти листівки-оголошення про розшук зниклого юнака, а також прочесати прилеглі території, закинуті довгобуди чи недобудовані об’єкти.

«Мама юнака Анастасія Бутмирчук, як і вся родина, через пережиті сильні душевні хвилювання перебуває у важкому психо-емоційному стані однак БЛАГАЄ продовжити пошуки сина. Надія на повернення сина неушкодженим додому ще є», - написав Віктор Мовчан.

Контактна особа – Едуард (брат зниклого юнака): тел. 063 461 19 90




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Володимир Бутмирчук, Волинь, Ковель, зникнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували відео, яке зафіксувало хлопця з Ковеля перед зникненням: благають допомогти у пошуках
Сьогодні, 10:20
Волинян попереджають про значні пориви вітру та шквали
Сьогодні, 10:11
Яке свято 20 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:49
На Волині «євробляха» влетіла у стіну будинку. ФОТО
Сьогодні, 09:35
Фестиваль «Мокрі носики» у Луцьку: як безпритульним пухнастикам шукали дім. ФОТО
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Жінка з Волині благає допомогти у пошуках її сина Жінка з Волині благає допомогти у пошуках її сина
19 травень, 17:26
Поїхав з дому і не повернувся: розшукують молодого волинянина. ФОТО Поїхав з дому і не повернувся: розшукують молодого волинянина. ФОТО
17 травень, 23:49
Знайшли дівчину з Волині, яка пішла на шкільний автобус і зникла безвісти Знайшли дівчину з Волині, яка пішла на шкільний автобус і зникла безвісти
17 травень, 10:15
Ішов до тітки і зник: на Волині розшукують чоловіка Ішов до тітки і зник: на Волині розшукують чоловіка
09 травень, 12:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Опублікували відео, яке зафіксувало хлопця з Ковеля перед зникненням: благають допомогти у пошуках
Сьогодні, 10:20
 0
Волинян попереджають про значні пориви вітру та шквали
Сьогодні, 10:11
 0
Яке свято 20 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:49
 0
На Волині «євробляха» влетіла у стіну будинку. ФОТО
Сьогодні, 09:35
 0
Як розкрутити Іnstagram і «напиляти» на відпочинок на островах: у Луцьку – масштабний захід для майстрів манікюру*
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8