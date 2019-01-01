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Володимир Зеленський склав присягу на вірність українському народові

Володимир Зеленський склав присягу на вірність українському народові
Володимир Зеленський склав присягу народові України.

Про це повідомляє УНН.

"Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі", - виголосив Зеленський.

Відтепер вже у статусі Президента України він отримав офіційне посвідчення, а також символи президентської влади: знак президента, булаву та гербову печать. Наразі Президент України має виступити з першою промовою.

Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взятии участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.

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Теги: Володимир Зеленський, присяга, Президент
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