Володимир Зеленський склав присягу на вірність українському народові
Сьогодні, 10:25
Володимир Зеленський склав присягу народові України.
Про це повідомляє УНН.
"Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі", - виголосив Зеленський.
Відтепер вже у статусі Президента України він отримав офіційне посвідчення, а також символи президентської влади: знак президента, булаву та гербову печать. Наразі Президент України має виступити з першою промовою.
Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взятии участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНН.
"Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі", - виголосив Зеленський.
Відтепер вже у статусі Президента України він отримав офіційне посвідчення, а також символи президентської влади: знак президента, булаву та гербову печать. Наразі Президент України має виступити з першою промовою.
Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взятии участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський пообіцяв розпустити Верховну Раду
Сьогодні, 11:04
Володимир Зеленський склав присягу на вірність українському народові
Сьогодні, 10:25
Опублікували відео, яке зафіксувало хлопця з Ковеля перед зникненням: благають допомогти у пошуках
Сьогодні, 10:20
Волинян попереджають про значні пориви вітру та шквали
Сьогодні, 10:11