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Зеленський пообіцяв розпустити Верховну Раду

Зеленський пообіцяв розпустити Верховну Раду
Президент України Володимир Зеленський з трибуни парламенту оголосив про розпуск Верховної Ради.

Про це пише УНН.

Нагадаємо, зранку 20 травня Зеленський склав присягу на віррність українському народові.

Одразу після складання присяги, отримавши офіційний статус Президента України Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту.

Раніше повідомлялось, що першим указом нового президента стане розпуск парламенту.

А наступним рішенням, ймовірно, Зеленський призначить позачергові вибори до ВР на 14 липня.

Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взяти участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.

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Теги: Володимир Зеленський, присяга, Президент, Верховна Рада
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Коментарі 2
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Та він справжній розспусник)
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Не пообіцяв, а розпустив.
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