Зеленський пообіцяв розпустити Верховну Раду

Володимир Зеленський з трибуни парламенту оголосив про розпуск Верховної Ради.



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Нагадаємо, зранку 20 травня Зеленський склав присягу на віррність українському народові.



Одразу після складання присяги, отримавши офіційний статус Президента України Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту.



Раніше повідомлялось, що першим указом нового президента стане розпуск парламенту.



А наступним рішенням, ймовірно, Зеленський призначить позачергові вибори до ВР на 14 липня.



Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взяти участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Україниз трибуни парламенту оголосив про розпуск Верховної Ради.Про це пише УНН Нагадаємо,на віррність українському народові.Одразу після складання присяги, отримавши офіційний статус Президента України Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту.Раніше повідомлялось, що першим указом нового президента стане розпуск парламенту.А наступним рішенням, ймовірно, Зеленський призначить позачергові вибори до ВР на 14 липня.Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взяти участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.

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