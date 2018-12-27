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У волинянина поліцейські вилучили вогнепальну зброю

У волинянина поліцейські вилучили вогнепальну зброю
У жителя Маневицького району поліція вилучила гвинтівку.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Гвинтівку поліцейські вилучили у результаті проведення санкціонованого обшуку у рамках розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Вилучену гвинтівку «Mannlicher Steyr M 95» направили на дослідження. За незаконне її зберігання 26-річному волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.

У волинянина поліцейські вилучили вогнепальну зброю
У волинянина поліцейські вилучили вогнепальну зброю

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Теги: поліція, зброя, Волинь
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