У волинянина поліцейські вилучили вогнепальну зброю
Сьогодні, 11:59
У жителя Маневицького району поліція вилучила гвинтівку.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Гвинтівку поліцейські вилучили у результаті проведення санкціонованого обшуку у рамках розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Вилучену гвинтівку «Mannlicher Steyr M 95» направили на дослідження. За незаконне її зберігання 26-річному волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Гвинтівку поліцейські вилучили у результаті проведення санкціонованого обшуку у рамках розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Вилучену гвинтівку «Mannlicher Steyr M 95» направили на дослідження. За незаконне її зберігання 26-річному волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.
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