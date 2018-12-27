У волинянина поліцейські вилучили вогнепальну зброю





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Гвинтівку поліцейські вилучили у результаті проведення санкціонованого обшуку у рамках розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.



Вилучену гвинтівку «Mannlicher Steyr M 95» направили на дослідження. За незаконне її зберігання 26-річному волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жителя Маневицького району поліція вилучила гвинтівку.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Гвинтівку поліцейські вилучили у результаті проведення санкціонованого обшуку у рамках розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Вилучену гвинтівку «Mannlicher Steyr M 95» направили на дослідження. За незаконне її зберігання 26-річному волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.

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