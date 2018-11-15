Гарячими слідами: поліцейські повернули волинянину викрадений автомобіль





Про це повідомили у



19 травня до Старовижівського відділення поліції із заявою про викрадення автомобіля Ford Mondeo звернувся 18-річний житель району. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та вилучили викрадений транспортний засіб.



За словами заявника, подія сталася близько четвертої години ранку. Невідома особа викрала його автомобіль з однієї з вулиць у селі Рокита Старовижівського району.



Співробітники сектору реагування патрульної поліції спільно із дільничними офіцерами встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїв 31-річний житель Ратнівського району. Викрадений автомобіль вилучили та повернули власнику.



За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі Старовижівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рокита Старовижівського району чоловік вкрав автомобіль 18-річного жителя.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.19 травня до Старовижівського відділення поліції із заявою про викрадення автомобіля Ford Mondeo звернувся 18-річний житель району. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та вилучили викрадений транспортний засіб.За словами заявника, подія сталася близько четвертої години ранку. Невідома особа викрала його автомобіль з однієї з вулиць у селі Рокита Старовижівського району.Співробітники сектору реагування патрульної поліції спільно із дільничними офіцерами встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїв 31-річний житель Ратнівського району. Викрадений автомобіль вилучили та повернули власнику.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі Старовижівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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