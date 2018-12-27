До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто
Сьогодні, 12:50
У Камені-Каширському озброєний пістолетом чоловік намагався пограбувати місцевого жителя, депутата обласної ради.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Подія трапилась зранку 20 травня.
Про подію поліцію о сьомій годині ранку повідомив господар. На місце одразу ж виїхали керівництво поліції області, місцевого відділу поліції, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановили, що зловмисник проник у помешкання місцевого жителя та, погрожуючи застосуванням насильства, намагався викрасти його автомобіль. Однак, правопорушник не зумів виїхати з двора обійстя й втік. Заявник та члени родини не постраждали.
Поліцейські ввели в дію операцію «Сирена». Проводяться всі необхідні заходи з метою встановлення осіб причетних до скоєння цього злочину та притягнення їх до відповідальності.
В ході досудового розслідування будуть встановленні всі обставини правопорушення та мотиви його скоєння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Подія трапилась зранку 20 травня.
Про подію поліцію о сьомій годині ранку повідомив господар. На місце одразу ж виїхали керівництво поліції області, місцевого відділу поліції, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановили, що зловмисник проник у помешкання місцевого жителя та, погрожуючи застосуванням насильства, намагався викрасти його автомобіль. Однак, правопорушник не зумів виїхати з двора обійстя й втік. Заявник та члени родини не постраждали.
Поліцейські ввели в дію операцію «Сирена». Проводяться всі необхідні заходи з метою встановлення осіб причетних до скоєння цього злочину та притягнення їх до відповідальності.
В ході досудового розслідування будуть встановленні всі обставини правопорушення та мотиви його скоєння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку горіла арт-інсталяція. ФОТО
Сьогодні, 13:14
На Волині автомобіль влетів у будинок: деталі
Сьогодні, 12:56
До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто
Сьогодні, 12:50
На Донеччині в аварії загинуло троє людей, серед них – дитина
Сьогодні, 12:32