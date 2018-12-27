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До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто

До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто
У Камені-Каширському озброєний пістолетом чоловік намагався пограбувати місцевого жителя, депутата обласної ради.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Подія трапилась зранку 20 травня.

Про подію поліцію о сьомій годині ранку повідомив господар. На місце одразу ж виїхали керівництво поліції області, місцевого відділу поліції, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що зловмисник проник у помешкання місцевого жителя та, погрожуючи застосуванням насильства, намагався викрасти його автомобіль. Однак, правопорушник не зумів виїхати з двора обійстя й втік. Заявник та члени родини не постраждали.

Поліцейські ввели в дію операцію «Сирена». Проводяться всі необхідні заходи з метою встановлення осіб причетних до скоєння цього злочину та притягнення їх до відповідальності.

В ході досудового розслідування будуть встановленні всі обставини правопорушення та мотиви його скоєння.

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Теги: поліція, грабіж, Волинь, депутат, авто, зброя
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