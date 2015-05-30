«ПортCity» влаштовує масштабний «Велодень-2019». ФОТО





Захід відбудеться 26 травня 2019 року.



Збір учасників розпочнеться з 09:00 години.



Об 11:00 годині стартує традиційний масовий велопробіг вулицями міста.



Окрім власне велопробігу, на гостей чекає справжнє спортивне свято з перегонами, розвагами та подарунками.



А для тих, хто зареєструється та проїдеться великим колом по місту, за номерами, проведуть лотерею з цінними призами.









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