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У Луцьку чорнобильцям заплатять по 500 гривень

У Луцьку чорнобильцям заплатять по 500 гривень
Луцьким чорнобильцям виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 500 гривень.

Про це йдеться у розпорядженні, підписане секретарем Луцькради Григорієм Пустовітом.

Зазначають, що у місті затвердять планзаходів з нагоди відзначення 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Також за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста на 2019 рік за кодом функціональної класифікації видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 25 000 гривень) нададуть учасникам та дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в розмірі 500 гривень кожному.

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Теги: чорнобилець, Луцьк
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