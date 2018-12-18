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У територіальній структурі УПЦ (МП) у Луцьку – зміни

У територіальній структурі УПЦ (МП) у Луцьку – зміни
Відбулося чергове засідання єпархіальної ради Волинської єпархії УПЦ.

Це сталось 20 травня, – повідомили у прес-службі єпархії.

Єпархіальна рада прийняла рішення про поділ Луцького міського благочиння на два округи.

Благочинним Центрального округу призначений протоієрей Олександр Богданов; благочинним Кафедрального округу – протоієрей Вадим Лебедь.


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Теги: церква, Волинь, УПЦ МП
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