У територіальній структурі УПЦ (МП) у Луцьку – зміни





Це сталось 20 травня, – повідомили у прес-службі єпархії.



Єпархіальна рада прийняла рішення про поділ Луцького міського благочиння на два округи.



Благочинним Центрального округу призначений протоієрей Олександр Богданов; благочинним Кафедрального округу – протоієрей Вадим Лебедь.





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