У територіальній структурі УПЦ (МП) у Луцьку – зміни
Сьогодні, 15:33
Відбулося чергове засідання єпархіальної ради Волинської єпархії УПЦ.
Це сталось 20 травня, – повідомили у прес-службі єпархії.
Єпархіальна рада прийняла рішення про поділ Луцького міського благочиння на два округи.
Благочинним Центрального округу призначений протоієрей Олександр Богданов; благочинним Кафедрального округу – протоієрей Вадим Лебедь.
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Це сталось 20 травня, – повідомили у прес-службі єпархії.
Єпархіальна рада прийняла рішення про поділ Луцького міського благочиння на два округи.
Благочинним Центрального округу призначений протоієрей Олександр Богданов; благочинним Кафедрального округу – протоієрей Вадим Лебедь.
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