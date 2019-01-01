«Бо сказала на сповіді, що дитину домагалися»: на Волині у бабусі-опікунки забрали онуку. ВІДЕО

Карина Кирпа з Ківерцівського району третій тиждень живе не в своїй домівці, а перебуває в дитячому будинку. Її вилучили через, на переконання соцслужби, певну загрозу, яка існує для неї вдома.



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Начальник відділу з питань соціально-правового захисну та попередження дітей служби у справах дітей Ківерцівської РДА Микола Супоровський говорить, що дівчинку вилучили з сім’ї на місяць, через загрозу їй.



Опікунка дитини бабуся Людмила Кирпа каже, що не розуміє чому від неї забрали онуку, для якої створила гідні умови для життя.



Бабуся опікується онукою з перших днів від народження. Жінка переконує, що Карина має все необхідне для життя, купила їй ноутбук, смартфон, показує дитячу кімнату.



Людмила Кирпа говорить, що за 9 років від опікунської ради не було зауваження чи скарг на неї. Показує позитивні характеристики про умови виховання дитини від сільради та школи. Тож бабуся не погоджується з тим, що Карину від неї забрали. Тож жінка звернулася до керівника служби у справах дітей Ківерцівської райдержадміністрації Наталії Скубій з проханням пояснити чому від неї забрали онуку.



«Вона мені каже: я вам скажу, за що забрали дитину. 23-го числа на комісії Гусак (Богдан Гусак – голова Липинської ОТГ – ред.) сказав, що не можна віддати, бо баа була на сповіді і сказала священику, що її син домагається маленької», - розповіла жінка.



Микола Супоровський підтвердив ці слова: «Було повідомлення від голови ОТГ, який на комісії нам заявив, що батюшка йому сказав, що раніше баба повідомляла батюшці, що її син мав до дитини якісь намагання. Тому члени комісії звернули на це увагу», - розповів посадовець. Щоправда, сам священик телефоном журналістам цю інформацію спростував.



За словами Супоровського, комісія виїжджала у будинок, де проживає родина.



«Під час приїзду баба сиділа на дивані, поруч сиділа в нетверезому стані жінка і лежав п’яним її син. Баба сказала, що не пила. Запаху алкоголю чути не було», - розповів Супоровський.



Утім, за його словами, згодом подзвонили зі школи, де навчається Карина, і повідомили, що повертати дитину додому неможливо, бо там всі п’яні. Тоді Супоровський ще раз виїхав і забрав дитину.



Голова Липинської ОТГ Богдан Гусак підтвердив, що саме він звернувся в соцслужбу. За його словами, коли якось заглянули у будинок через вікно, то побачили, що бабуся лежала на ліжку у неприродній позі, далі в кімнаті лежав голим її син, а біля нього – Карина. Тож Богдан Гусак став стукати у вікно.



Директор школи, де вчилася до вилучення з сім’ї дівчинка, Григорій Коварчук розповів, що психологічних розладів у дівчинки не спостерігали. Каже, дівчинка, завжди приходила до школи чиста і охайна, без поважних причин уроків не пропускала.



Сам ж Карина, яка з 22 квітня перебуває у приватному дитбудинку у селі Дерно, розповіла, що дядько насправді був одягнений у шортах та футболці. Вона, за її словами, часто з ним грається. Бабусю ж дівчинка називає мамою.



"Вдома краще", - додала про перебування у дитбудинку Карина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев'ятирічназ Ківерцівського району третій тиждень живе не в своїй домівці, а перебуває в дитячому будинку. Її вилучили через, на переконання соцслужби, певну загрозу, яка існує для неї вдома.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Начальник відділу з питань соціально-правового захисну та попередження дітей служби у справах дітей Ківерцівської РДАговорить, що дівчинку вилучили з сім’ї на місяць, через загрозу їй.Опікунка дитини бабусякаже, що не розуміє чому від неї забрали онуку, для якої створила гідні умови для життя.Бабуся опікується онукою з перших днів від народження. Жінка переконує, що Карина має все необхідне для життя, купила їй ноутбук, смартфон, показує дитячу кімнату.Людмила Кирпа говорить, що за 9 років від опікунської ради не було зауваження чи скарг на неї. Показує позитивні характеристики про умови виховання дитини від сільради та школи. Тож бабуся не погоджується з тим, що Карину від неї забрали. Тож жінка звернулася до керівника служби у справах дітей Ківерцівської райдержадміністраціїз проханням пояснити чому від неї забрали онуку.«Вона мені каже: я вам скажу, за що забрали дитину. 23-го числа на комісії Гусак (– голова Липинської ОТГ – ред.) сказав, що не можна віддати, бо баа була на сповіді і сказала священику, що її син домагається маленької», - розповіла жінка.Микола Супоровський підтвердив ці слова: «Було повідомлення від голови ОТГ, який на комісії нам заявив, що батюшка йому сказав, що раніше баба повідомляла батюшці, що її син мав до дитини якісь намагання. Тому члени комісії звернули на це увагу», - розповів посадовець. Щоправда, сам священик телефоном журналістам цю інформацію спростував.За словами Супоровського, комісія виїжджала у будинок, де проживає родина.«Під час приїзду баба сиділа на дивані, поруч сиділа в нетверезому стані жінка і лежав п’яним її син. Баба сказала, що не пила. Запаху алкоголю чути не було», - розповів Супоровський.Утім, за його словами, згодом подзвонили зі школи, де навчається Карина, і повідомили, що повертати дитину додому неможливо, бо там всі п’яні. Тоді Супоровський ще раз виїхав і забрав дитину.Голова Липинської ОТГ Богдан Гусак підтвердив, що саме він звернувся в соцслужбу. За його словами, коли якось заглянули у будинок через вікно, то побачили, що бабуся лежала на ліжку у неприродній позі, далі в кімнаті лежав голим її син, а біля нього – Карина. Тож Богдан Гусак став стукати у вікно.Директор школи, де вчилася до вилучення з сім’ї дівчинка,розповів, що психологічних розладів у дівчинки не спостерігали. Каже, дівчинка, завжди приходила до школи чиста і охайна, без поважних причин уроків не пропускала.Сам ж Карина, яка з 22 квітня перебуває у приватному дитбудинку у селі Дерно, розповіла, що дядько насправді був одягнений у шортах та футболці. Вона, за її словами, часто з ним грається. Бабусю ж дівчинка називає мамою."Вдома краще", - додала про перебування у дитбудинку Карина.

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