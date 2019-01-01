Вагонне депо на Волині отримало потужне обладнання





Про це повідомили на сайті



Вони торік виготовлені в Україні і кожна коштує майже 850 тис. грн. Ці стаціонарні лебідки оснащені електродвигунами потужністю 15 кВт і можуть переміщувати навантажений рухомий склад загальною масою до 750 т на відстань до 450 м. Розміри цих лебідок такі: ширина — 3 м, довжина — 2 м, а висота — 1,5 м.



На пункті технічного обслуговування вагонів з відчепленням Ковель уже відбувся монтаж фундаментів під ці лебідки. Для повного затвердіння бетону необхідна 21 доба, після чого обладнання встановлять і підключать до електромережі.



Завдяки цим лебідкам вдасться вдосконалити технологічний процес обробки вагонів та зменшити час їхнього простою при підготовці та перестановці. Крім того, лебідки, у зоні своєї досяжності, дадуть змогу відмовитися від використання локомотивів. У вагонному депо Ковель зросли обсяги ремонту рухомого складу, тож лебідки будуть дуже доречними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експлуатаційне вагонне депо Ковель регіональної філії «Львівська залізниця» отримало дві потужні тягові лебідки ЛМ-8А.Про це повідомили на сайті УЗ Вони торік виготовлені в Україні і кожна коштує майже 850 тис. грн. Ці стаціонарні лебідки оснащені електродвигунами потужністю 15 кВт і можуть переміщувати навантажений рухомий склад загальною масою до 750 т на відстань до 450 м. Розміри цих лебідок такі: ширина — 3 м, довжина — 2 м, а висота — 1,5 м.На пункті технічного обслуговування вагонів з відчепленням Ковель уже відбувся монтаж фундаментів під ці лебідки. Для повного затвердіння бетону необхідна 21 доба, після чого обладнання встановлять і підключать до електромережі.Завдяки цим лебідкам вдасться вдосконалити технологічний процес обробки вагонів та зменшити час їхнього простою при підготовці та перестановці. Крім того, лебідки, у зоні своєї досяжності, дадуть змогу відмовитися від використання локомотивів. У вагонному депо Ковель зросли обсяги ремонту рухомого складу, тож лебідки будуть дуже доречними.

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