Повідомили, коли облаштують пляж у місті на Волині

Повідомили, як у Володимирі-Волинському реалізовуватимуть проекти-переможці громадського бюджету 2018 року.Про це пише ВолиньUA.Так, 16 травня відбулось засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі), на якому начальник управління житлово-комунального господарства і будівництваяк розпорядник бюджетних коштів звітувався про хід реалізації проектів – переможців громадського бюджету (бюджету участі) 2018 року.Нагадуємо, що у 2018 році було подано на конкурс 14 проектів (5 великих та 9 малих) на загальну суму 2840,2 тис.грн. З них за результатами голосування визнано переможцями 5 проектів, з яких:1 великий проект:– «Пляж – влаштування рекреаційної зони у місці стихійного купання на річці Луга» з обсягом фінансування 499 тис.грн.4 малих проектів:– «Квітуче місто. Володимир – вертикальне озеленення підвісними клумбами» з обсягом фінансування 78,22 тис.грн.,– «Спортивний двір» – 99,9 тис.грн.,– «Парковка у військове містечко» – 98,1 тис.грн.– «Володимир – основа християнської моралі» – 95,318 тис.грн.В ході засідання обговорили хід реалізації проектів. Зокрема, по проекту «Пляж – влаштування рекреаційної зони у місці стихійного купання на річці Луга» замовили проектно – кошторисну документацію в м.Львові. Планують завершити роботи до кінця червня цього року.По проекту «Квітуче місто. Володимир – вертикальне озеленення підвісними клумбами», то тут вже встановлено на площі Героїв 2 ковані дерева. Наразі на решту коштів планують замовити ще 10 термочаш та розмістити їх опорах вуличного освітлення вздовж вул.Ковельської (від перехрестя з вул.Драгоманова до Д.Галицького).По проекту «Спортивний двір», то ПП «ВАОВА» вже виготовило 4 елементи майданчику вартістю 97,3 тис.грн. (у вартість включено установка елементів майданчику). ПП «ВАОВА» планує встановити ці елементи протягом 2 тижнів після того як завершить облаштування майданчика на вул. Туполєва.По проекту «Парковка у військове містечко», то тут коригується проектно – кошторисна документація (протягом 2 тижнів буде завершено); а роботи за передньою домовленістю виконуватиме ФОП Грицевич Т.Г.По проекту «Володимир – основа християнської моралі» , то тут надіслано запит до спеціалістів, які змогли якісно виготовити саму «книжку» та написати заповіді.По останньому проекту, який вийшов за рамки встановленого обсягу громадського бюджету, «Дорога додому! Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул.Луцькій», то Віктор Фіщук проінформував, що відповідно до складеної проектно – кошторисної документації вартість проекту становить 759 тис.грн., що значно перевищило обсяг громадського бюджету.За підсумками наради учасники домовились про подальшу конструктивну роботу у реалізації в 2019 році проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі).