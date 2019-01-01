У Луцьку чоловік кидався під колеса автівок
Сьогодні, 16:07
У Луцьку чоловік стояв посеред дороги і кидався на машини.
Про це у спільноті Теревені Про Луцьк повідомила Ірина Водик.
«Зіпсував майно, заважає руху транспорту і ніякої відповідальності... прочекала поліцію 1 годину .... ну він неадекватний», – пише жінка.
Вона зазначила, що лише один водій зупинився та запитав у чоловіка, що ж сталося.
«А всім байдуже.
Обережно на дорогах!» – резюмувала Ірина.
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Про це у спільноті Теревені Про Луцьк повідомила Ірина Водик.
«Зіпсував майно, заважає руху транспорту і ніякої відповідальності... прочекала поліцію 1 годину .... ну він неадекватний», – пише жінка.
Вона зазначила, що лише один водій зупинився та запитав у чоловіка, що ж сталося.
«А всім байдуже.
Обережно на дорогах!» – резюмувала Ірина.
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