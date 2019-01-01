У Луцьку чоловік кидався під колеса автівок

У Луцьку чоловік стояв посеред дороги і кидався на машини.Про це у спільноті Теревені Про Луцьк повідомила«Зіпсував майно, заважає руху транспорту і ніякої відповідальності... прочекала поліцію 1 годину .... ну він неадекватний», – пише жінка.Вона зазначила, що лише один водій зупинився та запитав у чоловіка, що ж сталося.«А всім байдуже.Обережно на дорогах!» – резюмувала Ірина.