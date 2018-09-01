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На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети

На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети
На території авіаційного полігону села Поворськ Ковельського району відбуватимуться авіаційні навчання із застосуванням засобів ураження.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив начальник авіаційного полігона, майор Олександр Балтян.

Військовий повідомив, що будуть запускати ракети та (бомбометання, пуски ракет) в день та вночі, а також авіаційні бомби великого калібру.

Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тисяч гектарів і розміщений в межах трьох районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.

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Теги: навчання, полігон, Волинь
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