На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив начальник авіаційного полігона, майор Олександр Балтян.



Військовий повідомив, що будуть запускати ракети та (бомбометання, пуски ракет) в день та вночі, а також авіаційні бомби великого калібру.



Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тисяч гектарів і розміщений в межах трьох районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території авіаційного полігону села Поворськ Ковельського району відбуватимуться авіаційні навчання із застосуванням засобів ураження.Про цеповідомив начальник авіаційного полігона, майорВійськовий повідомив, що будуть запускати ракети та (бомбометання, пуски ракет) в день та вночі, а також авіаційні бомби великого калібру.Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тисяч гектарів і розміщений в межах трьох районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.

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