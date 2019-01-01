У Луцьку повернули песика, якого взяли під час «Мокрих носиків», бо бабуся вдома влаштувала скандал





Про це інформує



Нагадаємо, у Луцьку вирішили зламати стереотипи щодо безпородних собак та



Після дійства 11 "мокрих носиків" поїхали вже не до "Ласки", а в нові родини. Однак згодом одного песика таки повернули.



"Повернули пса Борю, бо взяли його дівчина з мамою, а бабуся вдома влаштувала скандал", - розповіла директор КП "Ласка" Наталія Рудь.



Це перший подібний фестиваль у Луцьку. Наступного разу "Мокрі носики" планують провести у серпні. Також у "Ласці" думають про виставку безпородних котів.



"Ми дуже раді результатам. Навіть, якби ми не прилаштували жодного собаки, для Луцька і України загалом – це великий крок у зміні ставлення до безпритульних тварин і культурі утримання домашніх улюбленців", - сказала керівниця "Ласки".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час фестивалю "Мокрі носики", що відбувся 19 травня на площі біля "Променя", родини знайшли 11 пухнастикам. Згодом одного все ж повернули.Про це інформує Перший Нагадаємо, у Луцьку вирішили зламати стереотипи щодо безпородних собак та знайти люблячу родину 20 песикам із КП "Ласка" . На фестивалі "Мокрі носики" облаштували велику локацію з наметами, де можна було погладити пухнастиків, подружитися з ними і забрати вірного друга з собою додому. Усе, що потрібно було мати, - чисті наміри та документ, що посвідчує особу. Інформацію про характер та вподобання тваринок радо розповідали волонтери, за кожним із яких "закріпили" чотирилапого.Після дійства 11 "мокрих носиків" поїхали вже не до "Ласки", а в нові родини. Однак згодом одного песика таки повернули."Повернули пса Борю, бо взяли його дівчина з мамою, а бабуся вдома влаштувала скандал", - розповіла директор КП "Ласка"Це перший подібний фестиваль у Луцьку. Наступного разу "Мокрі носики" планують провести у серпні. Також у "Ласці" думають про виставку безпородних котів."Ми дуже раді результатам. Навіть, якби ми не прилаштували жодного собаки, для Луцька і України загалом – це великий крок у зміні ставлення до безпритульних тварин і культурі утримання домашніх улюбленців", - сказала керівниця "Ласки".

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