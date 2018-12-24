Лучанка отримала звання майстра спорту із панкратіону
Сьогодні, 16:41
Лучанка Вікторія Казакова отримала звання майстра спорту України із панкратіону.
Про це повідомили на сторінці спортивного клубу «GARDA».
Спеціальне посвідчення їй вручив на Чемпіонаті України з панкратіону і грепплінгу України серед дітей, юнаків та старших юнаків президент Федерації панкратіону України Олександр Мандрик.
Вікторія Казакова — багаторазова чемпіонка України, двічі чемпіонка Європи, чемпіонка світу з панкратіону. Звання майстра спорту їй присвоїли за здобуті досягнення у цьому виді спорту.
«Я щаслива! Я дуже довго до цього йшла! Тисячі годин тренувань, купа сил, здоров‘я, грошей та тренерських нервів.
Тепер готуюсь до чемпіонату світу. Щоб ще раз підкорити світ і прославити Волинь та клуб «GARDA», — розповідає Вікторія.
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Про це повідомили на сторінці спортивного клубу «GARDA».
Спеціальне посвідчення їй вручив на Чемпіонаті України з панкратіону і грепплінгу України серед дітей, юнаків та старших юнаків президент Федерації панкратіону України Олександр Мандрик.
Вікторія Казакова — багаторазова чемпіонка України, двічі чемпіонка Європи, чемпіонка світу з панкратіону. Звання майстра спорту їй присвоїли за здобуті досягнення у цьому виді спорту.
«Я щаслива! Я дуже довго до цього йшла! Тисячі годин тренувань, купа сил, здоров‘я, грошей та тренерських нервів.
Тепер готуюсь до чемпіонату світу. Щоб ще раз підкорити світ і прославити Волинь та клуб «GARDA», — розповідає Вікторія.
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Коментарі 1
У вязниці сиділа, чи що? Вся в татуїровках. Жах!!!
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