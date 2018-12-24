Лучанка отримала звання майстра спорту із панкратіону

Лучанка Вікторія Казакова отримала звання майстра спорту України із панкратіону.Про це повідомили на сторінці спортивного клубу «GARDA».Спеціальне посвідчення їй вручив на Чемпіонаті України з панкратіону і грепплінгу України серед дітей, юнаків та старших юнаків президент Федерації панкратіону УкраїниВікторія Казакова — багаторазова чемпіонка України, двічі чемпіонка Європи, чемпіонка світу з панкратіону. Звання майстра спорту їй присвоїли за здобуті досягнення у цьому виді спорту.«Я щаслива! Я дуже довго до цього йшла! Тисячі годин тренувань, купа сил, здоров‘я, грошей та тренерських нервів.Тепер готуюсь до чемпіонату світу. Щоб ще раз підкорити світ і прославити Волинь та клуб «GARDA», — розповідає Вікторія.