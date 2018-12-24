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Лучанка отримала звання майстра спорту із панкратіону

Лучанка отримала звання майстра спорту із панкратіону
Лучанка Вікторія Казакова отримала звання майстра спорту України із панкратіону.

Про це повідомили на сторінці спортивного клубу «GARDA».

Спеціальне посвідчення їй вручив на Чемпіонаті України з панкратіону і грепплінгу України серед дітей, юнаків та старших юнаків президент Федерації панкратіону України Олександр Мандрик.

Вікторія Казакова — багаторазова чемпіонка України, двічі чемпіонка Європи, чемпіонка світу з панкратіону. Звання майстра спорту їй присвоїли за здобуті досягнення у цьому виді спорту.

«Я щаслива! Я дуже довго до цього йшла! Тисячі годин тренувань, купа сил, здоров‘я, грошей та тренерських нервів.

Тепер готуюсь до чемпіонату світу. Щоб ще раз підкорити світ і прославити Волинь та клуб «GARDA», — розповідає Вікторія.
Лучанка отримала звання майстра спорту із панкратіону
Лучанка отримала звання майстра спорту із панкратіону
Лучанка отримала звання майстра спорту із панкратіону

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Теги: лучанка, Казакова, майстер спорту, Луцьк
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Коментарі 1
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У вязниці сиділа, чи що? Вся в татуїровках. Жах!!!
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