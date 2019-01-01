Розпочали запис на «Супер літній табір», що у РЦ «Промінь»*
Сьогодні, 20:55
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» розпочали запис на розважальну програму «Супер літній табір: подорож світами».
Незмінним залишається триразове харчування від дитячого кафе «Чорничне», графік роботи табору та обов'язковий попередній запис. Тривалість однієї зміни – 5 днів, з 9:00 до 18:00. Цього року організатори змінили тематику та збільшили список розважальних послуг.
Відомо, що буде 3 розважальні програми – «Америка», «Африка» та «Європа», які будуть відрізнятись тематично та чергуватись протягом літа.
Заплановані щоденні прогулянки та розваги від РЦ «Промінь»: ігри в боулінг, похід в кіно, кулінарний та творчі майстер-класи, екскурсія розважальним центром «Промінь», уроки англійської мови і розваги від ігрової зони «Play Hall» та ДРК «Смугастий носоріг».
Вартість зміни – 1800 грн. Рекомендований вік дітей від 6 років.
Запис проводиться у адміністраторів комплексу за наявності медичної довідки про стан здоров'я дитини.
Детальна інформація та попередня бронь місця за телефоном +380 (66) 755 07 57.
Адреса: Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.
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Незмінним залишається триразове харчування від дитячого кафе «Чорничне», графік роботи табору та обов'язковий попередній запис. Тривалість однієї зміни – 5 днів, з 9:00 до 18:00. Цього року організатори змінили тематику та збільшили список розважальних послуг.
Відомо, що буде 3 розважальні програми – «Америка», «Африка» та «Європа», які будуть відрізнятись тематично та чергуватись протягом літа.
Заплановані щоденні прогулянки та розваги від РЦ «Промінь»: ігри в боулінг, похід в кіно, кулінарний та творчі майстер-класи, екскурсія розважальним центром «Промінь», уроки англійської мови і розваги від ігрової зони «Play Hall» та ДРК «Смугастий носоріг».
Вартість зміни – 1800 грн. Рекомендований вік дітей від 6 років.
Запис проводиться у адміністраторів комплексу за наявності медичної довідки про стан здоров'я дитини.
Детальна інформація та попередня бронь місця за телефоном +380 (66) 755 07 57.
Адреса: Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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