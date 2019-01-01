Розпочали запис на «Супер літній табір», що у РЦ «Промінь»*

У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» розпочали запис на розважальну програму «Супер літній табір: подорож світами».Незмінним залишається триразове харчування від дитячого кафе «Чорничне», графік роботи табору та обов'язковий попередній запис. Тривалість однієї зміни – 5 днів, з 9:00 до 18:00. Цього року організатори змінили тематику та збільшили список розважальних послуг.Відомо, що буде 3 розважальні програми – «Америка», «Африка» та «Європа», які будуть відрізнятись тематично та чергуватись протягом літа.Заплановані щоденні прогулянки та розваги від РЦ «Промінь»: ігри в боулінг, похід в кіно, кулінарний та творчі майстер-класи, екскурсія розважальним центром «Промінь», уроки англійської мови і розваги від ігрової зони «Play Hall» та ДРК «Смугастий носоріг».Вартість зміни – 1800 грн. Рекомендований вік дітей від 6 років.Запис проводиться у адміністраторів комплексу за наявності медичної довідки про стан здоров'я дитини.Детальна інформація та попередня бронь місця за телефоном +380 (66) 755 07 57.Адреса: Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.