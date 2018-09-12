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У Луцьку – задимлення у квартирі: працюють рятувальники

У Луцьку – задимлення у квартирі: працюють рятувальники
У Луцьку на проспекті Молоді сталося задимлення у багатоквартирному будинку.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

З їхніх слів, на місці працює дві пожежні машини.

З балкону квартири на п'ятому поверсі йде дим. Чути запах паленої проводки.

Згідно з попередньою інформацією, задимлення трапилося у електрощитовій.

Станом на 17:00 на місце події приїхала ще одна пожежна машина.
У Луцьку – задимлення у квартирі: працюють рятувальники
У Луцьку – задимлення у квартирі: працюють рятувальники
У Луцьку – задимлення у квартирі: працюють рятувальники
У Луцьку – задимлення у квартирі: працюють рятувальники
У Луцьку – задимлення у квартирі: працюють рятувальники

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Теги: пожежа, Луцьк, Молоді
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