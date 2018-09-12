У Луцьку – задимлення у квартирі: працюють рятувальники





Про це



З їхніх слів, на місці працює дві пожежні машини.



З балкону квартири на п'ятому поверсі йде дим. Чути запах паленої проводки.



Згідно з попередньою інформацією, задимлення трапилося у електрощитовій.



Станом на 17:00 на місце події приїхала ще одна пожежна машина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді сталося задимлення у багатоквартирному будинку.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.З їхніх слів, на місці працює дві пожежні машини.З балкону квартири на п'ятому поверсі йде дим. Чути запах паленої проводки.Згідно з попередньою інформацією, задимлення трапилося у електрощитовій.Станом на 17:00 на місце події приїхала ще одна пожежна машина.

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