У Луцьку судили поліцейського, бо не повідомив про продаж своєї автівки
Сьогодні, 17:23
У Луцьку суд притягнув до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, інспектора одного з відділів управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області.
Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.
Поліцейський, всупереч вимогам статті 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, а саме – про продаж транспортного засобу на суму, що в 50 та більше разів перевищує прожитковий мінімум доходів громадян для працездатних осіб.
Його визнали винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень.
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Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.
Поліцейський, всупереч вимогам статті 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, а саме – про продаж транспортного засобу на суму, що в 50 та більше разів перевищує прожитковий мінімум доходів громадян для працездатних осіб.
Його визнали винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень.
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