Затримали чоловіка, який зі зброєю намагався викрасти автомобіль депутата Волиньради
Сьогодні, 17:27
Менше ніж за півдоби співробітники поліції Волині встановили особу зловмисника, котрий сьогодні, 20 травня, вранці проник на подвір'я депутата обласної ради з Каменя-Каширського та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, намагався викрасти його автомобіль. Ним виявився 38-річний житель цього ж району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішують питання щодо оголошення затриманому підозри про скоєння, злочину передбаченого частиною 2 статті 15 (замах на злочин) та частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція цієї статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішують питання щодо оголошення затриманому підозри про скоєння, злочину передбаченого частиною 2 статті 15 (замах на злочин) та частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція цієї статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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