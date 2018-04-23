Затримали чоловіка, який зі зброєю намагався викрасти автомобіль депутата Волиньради

Менше ніж за півдоби співробітники поліції Волині встановили особу зловмисника, котрий сьогодні, 20 травня,. Ним виявився 38-річний житель цього ж району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нині вирішують питання щодо оголошення затриманому підозри про скоєння, злочину передбаченого частиною 2 статті 15 (замах на злочин) та частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу.Санкція цієї статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.Досудове розслідування триває.