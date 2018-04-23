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Затримали чоловіка, який зі зброєю намагався викрасти автомобіль депутата Волиньради

Затримали чоловіка, який зі зброєю намагався викрасти автомобіль депутата Волиньради
Менше ніж за півдоби співробітники поліції Волині встановили особу зловмисника, котрий сьогодні, 20 травня, вранці проник на подвір'я депутата обласної ради з Каменя-Каширського та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, намагався викрасти його автомобіль. Ним виявився 38-річний житель цього ж району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішують питання щодо оголошення затриманому підозри про скоєння, злочину передбаченого частиною 2 статті 15 (замах на злочин) та частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу.

Санкція цієї статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.


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Теги: затримання, депутат, викрадення, Камінь-Каширський
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