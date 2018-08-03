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Гройсман іде у відставку

Гройсман іде у відставку
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що йде у відставку.

Про це він сказав під час брифінгу 20 травня.

"Я прийняв рішення подати у відставку відразу після проведення у середу чергового засідання уряду.

За три роки роботи уряду мені абсолютно не соромно за те, що нам вдалося зробити і наскільки адекватно ми реагували на ризики, які перед нами стояли. За три роки ми не допустили кризи і проблем, які б несли загрозу нашій державності та Україні. Зараз країна в доброму стані", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації 20 травня звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку. Він зазначив, що в українському уряді повинні бути нові обличчя і нові "прозорі правила гри".


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Теги: відставка, уряд, Володимир Гройсман
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