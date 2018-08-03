Гройсман іде у відставку

Прем'єр-міністр Українизаявив, що йде у відставку.Про це він сказав під час брифінгу 20 травня."Я прийняв рішення подати у відставку відразу після проведення у середу чергового засідання уряду.За три роки роботи уряду мені абсолютно не соромно за те, що нам вдалося зробити і наскільки адекватно ми реагували на ризики, які перед нами стояли. За три роки ми не допустили кризи і проблем, які б несли загрозу нашій державності та Україні. Зараз країна в доброму стані", - сказав глава уряду.Нагадаємо, Президент Українипід час церемонії інавгурації 20 травня звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку. Він зазначив, що в українському уряді повинні бути нові обличчя і нові "прозорі правила гри".