У найкримінальнішому місті на Волині призначили начальника поліції
Сьогодні, 17:45
Сергій Галащук, який раніше виконував обов’язки начальника Нововолинського відділення поліції, врешті офіційно очолив його.
Посадовець підтвердив цю інформацію та додав, що призначення на посаду відбулося ще у квітні цього року, пише Нововолинськ.com.ua.
Нагадаємо, раніше Сергій Галащук уже очолював місцеву поліцію. Він був призначений на посаду т.в.о. начальника в жовтні 2017-го року. Після резонансної ДТП за участі поліцейського його зняли з посади. Проте у 2018 він знову почав виконувати обов’язки начальника Нововолинського відділення поліції.
Міський голова Віктор Сапожніков неодноразово наголошував, що з призначенням Сергія Галащука у 2018-му в.о. начальника поліції у Нововолинську значно покращилася криміногенна ситуація: злочинців знаходять оперативніше та справи розкривають швидше. До того ж за час керування відділенням провів декілька масштабних операцій із затримки наркоторговців.
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Посадовець підтвердив цю інформацію та додав, що призначення на посаду відбулося ще у квітні цього року, пише Нововолинськ.com.ua.
Нагадаємо, раніше Сергій Галащук уже очолював місцеву поліцію. Він був призначений на посаду т.в.о. начальника в жовтні 2017-го року. Після резонансної ДТП за участі поліцейського його зняли з посади. Проте у 2018 він знову почав виконувати обов’язки начальника Нововолинського відділення поліції.
Міський голова Віктор Сапожніков неодноразово наголошував, що з призначенням Сергія Галащука у 2018-му в.о. начальника поліції у Нововолинську значно покращилася криміногенна ситуація: злочинців знаходять оперативніше та справи розкривають швидше. До того ж за час керування відділенням провів декілька масштабних операцій із затримки наркоторговців.
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