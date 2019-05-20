У найкримінальнішому місті на Волині призначили начальника поліції

Сергій Галащук, який раніше виконував обов’язки начальника Нововолинського відділення поліції, врешті офіційно очолив його.



Посадовець підтвердив цю інформацію та додав, що призначення на посаду відбулося ще у квітні цього року, пише



Нагадаємо, раніше Сергій Галащук уже очолював місцеву поліцію. Він був призначений на посаду т.в.о. начальника в жовтні 2017-го року. Після резонансної ДТП за участі поліцейського його зняли з посади. Проте у 2018 він знову почав виконувати обов’язки начальника Нововолинського відділення поліції.



Міський голова Віктор Сапожніков неодноразово наголошував, що з призначенням Сергія Галащука у 2018-му в.о. начальника поліції у Нововолинську значно покращилася криміногенна ситуація: злочинців знаходять оперативніше та справи розкривають швидше. До того ж за час керування відділенням провів декілька масштабних операцій із затримки наркоторговців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який раніше виконував обов’язки начальника Нововолинського відділення поліції, врешті офіційно очолив його.Посадовець підтвердив цю інформацію та додав, що призначення на посаду відбулося ще у квітні цього року, пише Нововолинськ.com.ua Нагадаємо, раніше Сергій Галащук уже очолював місцеву поліцію. Він був призначений на посаду т.в.о. начальника в жовтні 2017-го року. Після резонансної ДТП за участі поліцейського його зняли з посади. Проте у 2018 він знову почав виконувати обов’язки начальника Нововолинського відділення поліції.Міський голованеодноразово наголошував, що з призначенням Сергія Галащука у 2018-му в.о. начальника поліції у Нововолинську значно покращилася криміногенна ситуація: злочинців знаходять оперативніше та справи розкривають швидше. До того ж за час керування відділенням провів декілька масштабних операцій із затримки наркоторговців.

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