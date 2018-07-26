Синоптики прогнозують спекотне літо зі зливами та градом





Про це повідомила завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, пише видання



“Можемо очікувати, що літо в Україні буде досить спекотним і теплим. Червень буде доволі посушливим, в липні опадів буде більше в центральних і південних областях, у серпні опадів буде дещо вище на заході й в центральних областях”, — повідомила Балабух.



За її словами, в умовах високих температур у липні-серпні слід очікувати також такі явища, як грози, град, потужні зливи і шквали. “Цей період може бути більш небезпечним”, — додала метеоролог.



При цьому вона додала, для нинішнього літа також будуть характерні різкі зміни температури, особливо для червня.



Крім того, можливі великі розриви у значенні температур між різними областями країни, а також дуже нерівномірний розподіл опадів по території країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогорічне літо буде в цілому теплим, навіть спекотним, протягом якого можливі зливи й град.Про це повідомила завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту, пише видання УНН “Можемо очікувати, що літо в Україні буде досить спекотним і теплим. Червень буде доволі посушливим, в липні опадів буде більше в центральних і південних областях, у серпні опадів буде дещо вище на заході й в центральних областях”, — повідомила Балабух.За її словами, в умовах високих температур у липні-серпні слід очікувати також такі явища, як грози, град, потужні зливи і шквали. “Цей період може бути більш небезпечним”, — додала метеоролог.При цьому вона додала, для нинішнього літа також будуть характерні різкі зміни температури, особливо для червня.Крім того, можливі великі розриви у значенні температур між різними областями країни, а також дуже нерівномірний розподіл опадів по території країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію