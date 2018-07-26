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Синоптики прогнозують спекотне літо зі зливами та градом

Синоптики прогнозують спекотне літо зі зливами та градом
Цьогорічне літо буде в цілому теплим, навіть спекотним, протягом якого можливі зливи й град.

Про це повідомила завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, пише видання УНН.

“Можемо очікувати, що літо в Україні буде досить спекотним і теплим. Червень буде доволі посушливим, в липні опадів буде більше в центральних і південних областях, у серпні опадів буде дещо вище на заході й в центральних областях”, — повідомила Балабух.

За її словами, в умовах високих температур у липні-серпні слід очікувати також такі явища, як грози, град, потужні зливи і шквали. “Цей період може бути більш небезпечним”, — додала метеоролог.

При цьому вона додала, для нинішнього літа також будуть характерні різкі зміни температури, особливо для червня.

Крім того, можливі великі розриви у значенні температур між різними областями країни, а також дуже нерівномірний розподіл опадів по території країни.

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Теги: літо, погода, синоптики, прогноз
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