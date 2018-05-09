«Не заради зміни влади, а заради змін на краще», – Покровський про розпуск Ради

Андрій Покровський висловив свою позицію щодо заяви новообраного Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а, отже, і дострокові вибори Верховної Ради.



Про це Покровський написав на своїй сторінці у



За словами Андрія Покровського, право на розпуск парламенту Президентові гарантує Конституція України.



«Чи є таке рішення Президента юридично бездоганним? Відповідь на це запитання мають дати компетентні органи.



Чи хочуть цього люди? Згідно із останніми соціологічними дослідженнями в суспільства є величезний запит на нові обличчя в політиці.



Чи буде від цього краще? Все залежатиме тільки від нас з вами, адже ми самі обираємо владу», - написав Покровський.



Він додав, що потрібно оцінювати рішення про дострокові вибори, виходячи виключно з інтересів лучан.



«Два роки Луцьк живе без законно обраного мера. Два роки Верховна Рада ніяк не могла ухвалити рішення про позачергові вибори, тим самим дозволяючи тимчасовій владі гратися в політику. Чи мають право нові люди у парламенті виправити цю ситуацію? Так, мають», - запевнив Покровський.



Він додав, що депутатське скликання, яке стоїть на порозі розпуску, ухвалювало і чимало корисних законів. Тому не потрібно казати, що все було тільки погано.



«Рішення про розпуск Верховної Ради повинно стати своєрідним компромісом між владою і суспільством. Дострокові вибори не заради зміни влади, а заради змін на краще!», - резюмував обранець луцької громади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської ради, засновник Громадянського руху «СВІДОМІ»висловив свою позицію щодо заяви новообраного Президента Українипро розпуск парламенту, а, отже, і дострокові вибори Верховної Ради.Про це Покровський написав на своїй сторінці у Facebook За словами Андрія Покровського, право на розпуск парламенту Президентові гарантує Конституція України.«Чи є таке рішення Президента юридично бездоганним? Відповідь на це запитання мають дати компетентні органи.Чи хочуть цього люди? Згідно із останніми соціологічними дослідженнями в суспільства є величезний запит на нові обличчя в політиці.Чи буде від цього краще? Все залежатиме тільки від нас з вами, адже ми самі обираємо владу», - написав Покровський.Він додав, що потрібно оцінювати рішення про дострокові вибори, виходячи виключно з інтересів лучан.«Два роки Луцьк живе без законно обраного мера. Два роки Верховна Рада ніяк не могла ухвалити рішення про позачергові вибори, тим самим дозволяючи тимчасовій владі гратися в політику. Чи мають право нові люди у парламенті виправити цю ситуацію? Так, мають», - запевнив Покровський.Він додав, що депутатське скликання, яке стоїть на порозі розпуску, ухвалювало і чимало корисних законів. Тому не потрібно казати, що все було тільки погано.«Рішення про розпуск Верховної Ради повинно стати своєрідним компромісом між владою і суспільством. Дострокові вибори не заради зміни влади, а заради змін на краще!», - резюмував обранець луцької громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію