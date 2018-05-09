«Не заради зміни влади, а заради змін на краще», – Покровський про розпуск Ради
Сьогодні, 19:02
Депутат Луцької міської ради, засновник Громадянського руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський висловив свою позицію щодо заяви новообраного Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а, отже, і дострокові вибори Верховної Ради.
Про це Покровський написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Андрія Покровського, право на розпуск парламенту Президентові гарантує Конституція України.
«Чи є таке рішення Президента юридично бездоганним? Відповідь на це запитання мають дати компетентні органи.
Чи хочуть цього люди? Згідно із останніми соціологічними дослідженнями в суспільства є величезний запит на нові обличчя в політиці.
Чи буде від цього краще? Все залежатиме тільки від нас з вами, адже ми самі обираємо владу», - написав Покровський.
Він додав, що потрібно оцінювати рішення про дострокові вибори, виходячи виключно з інтересів лучан.
«Два роки Луцьк живе без законно обраного мера. Два роки Верховна Рада ніяк не могла ухвалити рішення про позачергові вибори, тим самим дозволяючи тимчасовій владі гратися в політику. Чи мають право нові люди у парламенті виправити цю ситуацію? Так, мають», - запевнив Покровський.
Він додав, що депутатське скликання, яке стоїть на порозі розпуску, ухвалювало і чимало корисних законів. Тому не потрібно казати, що все було тільки погано.
«Рішення про розпуск Верховної Ради повинно стати своєрідним компромісом між владою і суспільством. Дострокові вибори не заради зміни влади, а заради змін на краще!», - резюмував обранець луцької громади.
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Про це Покровський написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Андрія Покровського, право на розпуск парламенту Президентові гарантує Конституція України.
«Чи є таке рішення Президента юридично бездоганним? Відповідь на це запитання мають дати компетентні органи.
Чи хочуть цього люди? Згідно із останніми соціологічними дослідженнями в суспільства є величезний запит на нові обличчя в політиці.
Чи буде від цього краще? Все залежатиме тільки від нас з вами, адже ми самі обираємо владу», - написав Покровський.
Він додав, що потрібно оцінювати рішення про дострокові вибори, виходячи виключно з інтересів лучан.
«Два роки Луцьк живе без законно обраного мера. Два роки Верховна Рада ніяк не могла ухвалити рішення про позачергові вибори, тим самим дозволяючи тимчасовій владі гратися в політику. Чи мають право нові люди у парламенті виправити цю ситуацію? Так, мають», - запевнив Покровський.
Він додав, що депутатське скликання, яке стоїть на порозі розпуску, ухвалювало і чимало корисних законів. Тому не потрібно казати, що все було тільки погано.
«Рішення про розпуск Верховної Ради повинно стати своєрідним компромісом між владою і суспільством. Дострокові вибори не заради зміни влади, а заради змін на краще!», - резюмував обранець луцької громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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