У Луцьку стартує телешоу із призом у 10 тисяч доларів
Сьогодні, 20:29
Американський благодійний фонд Глобального миру та розвитку (GPD Trust) спільно з ГО «Молодіжна Платформа» розпочали спільний телевізійний проект LUTSK CHALLENGE AWARDS з призом обсягом 10 тисяч доларів.
Про це повідомлять організатори проекту.
Відомо, що учасником проекту можуть стати будь-які громадські організації, які мають задуми щодо розвитку громади.
«Якщо ви маєте задум проекту, який допоможе розвитку міста, громади чи суспільства в одному із напрямків, який є в переліку Цілей сталого розвитку ООН, тоді цей конкурс для вас!» — кажуть автори ідеї.
Деталі організатори обіцяють повідомити згодом.
Довідково:
Голова місії GPD Trust в Україні Джоель Рей Монтгомері пояснив: «GPD Trust надає невеликі гранти місцевим ГО в Україні з 2015 року. Як приватний благодійний американський фонд, ми не обтяжені бюрократією великих урядових донорів. А саме складний бюрократичний процес стоїть на заваді соціальних активістів, які мають хороші ідеї, але не можуть правильно оформити безліч документів".
Благодійний фонд Глобального миру та розвитку працює з 2011 року. В Україні GPD Trust фінансував EuromaidanPress, Vcashnoua.com, Ostro.org, АрміяFM, hromadske.ua, Інситут з розвитку демократії, Електоральні моніторинги та багато інших.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомлять організатори проекту.
Відомо, що учасником проекту можуть стати будь-які громадські організації, які мають задуми щодо розвитку громади.
«Якщо ви маєте задум проекту, який допоможе розвитку міста, громади чи суспільства в одному із напрямків, який є в переліку Цілей сталого розвитку ООН, тоді цей конкурс для вас!» — кажуть автори ідеї.
Деталі організатори обіцяють повідомити згодом.
Довідково:
Голова місії GPD Trust в Україні Джоель Рей Монтгомері пояснив: «GPD Trust надає невеликі гранти місцевим ГО в Україні з 2015 року. Як приватний благодійний американський фонд, ми не обтяжені бюрократією великих урядових донорів. А саме складний бюрократичний процес стоїть на заваді соціальних активістів, які мають хороші ідеї, але не можуть правильно оформити безліч документів".
Благодійний фонд Глобального миру та розвитку працює з 2011 року. В Україні GPD Trust фінансував EuromaidanPress, Vcashnoua.com, Ostro.org, АрміяFM, hromadske.ua, Інситут з розвитку демократії, Електоральні моніторинги та багато інших.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розпочали запис на «Супер літній табір», що у РЦ «Промінь»*
Сьогодні, 20:55
У Луцьку стартує телешоу із призом у 10 тисяч доларів
Сьогодні, 20:29
Синоптики прогнозують спекотне літо зі зливами та градом
Сьогодні, 20:00
Де у Луцьку не буде світла у вівторок, 21 травня
Сьогодні, 19:13