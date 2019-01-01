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У Луцьку стартує телешоу із призом у 10 тисяч доларів

У Луцьку стартує телешоу із призом у 10 тисяч доларів
Американський благодійний фонд Глобального миру та розвитку (GPD Trust) спільно з ГО «Молодіжна Платформа» розпочали спільний телевізійний проект LUTSK CHALLENGE AWARDS з призом обсягом 10 тисяч доларів.

Про це повідомлять організатори проекту.

Відомо, що учасником проекту можуть стати будь-які громадські організації, які мають задуми щодо розвитку громади.

«Якщо ви маєте задум проекту, який допоможе розвитку міста, громади чи суспільства в одному із напрямків, який є в переліку Цілей сталого розвитку ООН, тоді цей конкурс для вас!» — кажуть автори ідеї.

Деталі організатори обіцяють повідомити згодом.

Довідково:

Голова місії GPD Trust в Україні Джоель Рей Монтгомері пояснив: «GPD Trust надає невеликі гранти місцевим ГО в Україні з 2015 року. Як приватний благодійний американський фонд, ми не обтяжені бюрократією великих урядових донорів. А саме складний бюрократичний процес стоїть на заваді соціальних активістів, які мають хороші ідеї, але не можуть правильно оформити безліч документів".

Благодійний фонд Глобального миру та розвитку працює з 2011 року. В Україні GPD Trust фінансував EuromaidanPress, Vcashnoua.com, Ostro.org, АрміяFM, hromadske.ua, Інситут з розвитку демократії, Електоральні моніторинги та багато інших.

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Теги: телешоу, Луцьк, приз, LUTSK CHALLENGE AWARDS
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