У Луцьку стартує телешоу із призом у 10 тисяч доларів

Американський благодійний фонд Глобального миру та розвитку (GPD Trust) спільно з ГО «Молодіжна Платформа» розпочали спільний телевізійний проект LUTSK CHALLENGE AWARDS з призом обсягом 10 тисяч доларів.Про це повідомлять організатори проекту.Відомо, що учасником проекту можуть стати будь-які громадські організації, які мають задуми щодо розвитку громади.«Якщо ви маєте задум проекту, який допоможе розвитку міста, громади чи суспільства в одному із напрямків, який є в переліку Цілей сталого розвитку ООН, тоді цей конкурс для вас!» — кажуть автори ідеї.Деталі організатори обіцяють повідомити згодом.Голова місії GPD Trust в Україніпояснив: «GPD Trust надає невеликі гранти місцевим ГО в Україні з 2015 року. Як приватний благодійний американський фонд, ми не обтяжені бюрократією великих урядових донорів. А саме складний бюрократичний процес стоїть на заваді соціальних активістів, які мають хороші ідеї, але не можуть правильно оформити безліч документів".Благодійний фонд Глобального миру та розвитку працює з 2011 року. В Україні GPD Trust фінансував EuromaidanPress, Vcashnoua.com, Ostro.org, АрміяFM, hromadske.ua, Інситут з розвитку демократії, Електоральні моніторинги та багато інших.