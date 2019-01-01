На Волині молодий хлопець злетів з мотоцикла – його госпіталізували





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Керуючи мотоциклом «Viper», юнак, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та не вибрав безпечної швидкості руху внаслідок чого упав з транспортного засобу.



Його госпіталізували в реанімацію Маневицької центральної районної лікарні.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 01:00 години ночі в селі Прилісне Маневицького району внаслідок автопригоди травмувався 18-річний мотоцикліст.Повідомляє прес-служба поліції Волині.Керуючи мотоциклом «Viper», юнак, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та не вибрав безпечної швидкості руху внаслідок чого упав з транспортного засобу.Його госпіталізували в реанімацію Маневицької центральної районної лікарні.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

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