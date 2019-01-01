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На Волині рятувальники готуються до курортного сезону. ФОТО

На Волині рятувальники готуються до курортного сезону. ФОТО
15 травня працівники водолазно-рятувального відділення селища Щацьк, співробітники аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області відпрацювали комплекс заходів з порятунку людей на воді.

Навчання відбулися на акваторії озера Світязь у Шацькому районі, - повідомляє Управління ДСНС у Воинській області.

Працівники ДСНС виконали алгоритм дій з вилучення умовного потерпілого з води, транспортування його до берега та надання першої долікарської допомоги.

Таку роботу фахівці Служби порятунку провели з метою вдосконалення навичок порятунку та надання екстреної долікарської допомоги потерпілим на водних об'єктах напередодні літнього сезону відпочинку.

На Волині рятувальники готуються до курортного сезону. ФОТО

На Волині рятувальники готуються до курортного сезону. ФОТО

На Волині рятувальники готуються до курортного сезону. ФОТО

На Волині рятувальники готуються до курортного сезону. ФОТО

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Теги: Шацьк, рятувальники, ДСНС
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