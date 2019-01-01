На Волині рятувальники готуються до курортного сезону. ФОТО
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15 травня працівники водолазно-рятувального відділення селища Щацьк, співробітники аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області відпрацювали комплекс заходів з порятунку людей на воді.
Навчання відбулися на акваторії озера Світязь у Шацькому районі, - повідомляє Управління ДСНС у Воинській області.
Працівники ДСНС виконали алгоритм дій з вилучення умовного потерпілого з води, транспортування його до берега та надання першої долікарської допомоги.
Таку роботу фахівці Служби порятунку провели з метою вдосконалення навичок порятунку та надання екстреної долікарської допомоги потерпілим на водних об'єктах напередодні літнього сезону відпочинку.
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Навчання відбулися на акваторії озера Світязь у Шацькому районі, - повідомляє Управління ДСНС у Воинській області.
Працівники ДСНС виконали алгоритм дій з вилучення умовного потерпілого з води, транспортування його до берега та надання першої долікарської допомоги.
Таку роботу фахівці Служби порятунку провели з метою вдосконалення навичок порятунку та надання екстреної долікарської допомоги потерпілим на водних об'єктах напередодні літнього сезону відпочинку.
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