На Волині рятувальники готуються до курортного сезону. ФОТО





Навчання відбулися на акваторії озера Світязь у Шацькому районі, - повідомляє Управління ДСНС у Воинській області.



Працівники ДСНС виконали алгоритм дій з вилучення умовного потерпілого з води, транспортування його до берега та надання першої долікарської допомоги.



Таку роботу фахівці Служби порятунку провели з метою вдосконалення навичок порятунку та надання екстреної долікарської допомоги потерпілим на водних об'єктах напередодні літнього сезону відпочинку.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 травня працівники водолазно-рятувального відділення селища Щацьк, співробітники аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області відпрацювали комплекс заходів з порятунку людей на воді.Навчання відбулися на акваторії озера Світязь у Шацькому районі, - повідомляє Управління ДСНС у Воинській області.Працівники ДСНС виконали алгоритм дій з вилучення умовного потерпілого з води, транспортування його до берега та надання першої долікарської допомоги.Таку роботу фахівці Служби порятунку провели з метою вдосконалення навичок порятунку та надання екстреної долікарської допомоги потерпілим на водних об'єктах напередодні літнього сезону відпочинку.

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